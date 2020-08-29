Beşiktaş'ta Balotelli sürprizi! Sergen Yalçın... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
29 Ağustos 2020, Cumartesi
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'ta Balotelli sürprizi! ...

Beşiktaş'ta Balotelli sürprizi! Sergen Yalçın...

Santrfor arayışlarına devam eden 'ta listedeki isimlerle yapılan görüşmelerden bir sonuç çıkmamasının ardından ibre yeniden Balotelli'ye döndü. 'in ilk haftasındaki maçına sağ bek ve santrfor transferini yetiştirmeye çalışan siyah-beyazlı kurmaylar, Yalçın'ın başta veto ettiği İtalyan golcü Mario Balotelli ile gerekirse yeniden görüşme kararı aldı.

Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından 'ta yeni santrforun kim olacağı merak ediliyor. Birçok yıldızla görüşen ancak henüz transferi noktalayamayan siyah-beyazlı takımda sürpriz bir gelişme yaşandı.

Yönetimle önceki gün BJK 'nde yapılan toplantıda, PAOK maçında bireysel hatalar kadar teknik hataların da yapıldığını ifade eden Yalçın'ın, iki bölgedeki eksikliğin takım içerisinde bazı dengelerin oynamasına neden olduğunu da söylediği bildirildi.

BALOTELLI YENİDEN GÜNDEME GELDİ!
Milliyet'in haberine göre, transferde daha hızlı davranan Beşiktaş Yönetimi, önümüzdeki hafta içerisinden bu mevkiden en az birini doldurmaya çalışacak. idareciler, forvet için Kalinic üzerinde durmaya ısrarla devam ediyor. İdareciler, 'ın listesinin dışında olan isimlerle de görüşecek. Balotelli ve Modeste seçeneklerini tamamen rafa kaldırmayan yönetim, gerekirse bu isimlerle görüşecek.

MONTERO İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
Öte yandan siyah-beyazlılar, 'in 21 yaşındaki savunmacısı Francisco Montero'nun 1 yıl kiralanması konusunda anlaşma sağladı. Atletico Madrid'den genç yıldızı bonservisiyle alma girişimleri sonuç vermese de 1 yıllık kiralama konusunda olumlu adımlar atıldı.

Geçen sezon 'da kiralık oynayan İspanyol defansın hafta başında 'a gelmesi ve sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Sergen Yalçın'ın Montero transferine onay vermişti. hem stoper hem de sol bek olarak oynayabiliyor.

  1. 29.08.2020
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