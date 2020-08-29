Beşiktaş'ta Balotelli sürprizi! Sergen Yalçın...
Santrfor arayışlarına devam eden Beşiktaş'ta listedeki isimlerle yapılan görüşmelerden bir sonuç çıkmamasının ardından ibre yeniden Balotelli'ye döndü. Süper Lig'in ilk haftasındaki Trabzonspor maçına sağ bek ve santrfor transferini yetiştirmeye çalışan siyah-beyazlı kurmaylar, Yalçın'ın başta veto ettiği İtalyan golcü Mario Balotelli ile gerekirse yeniden görüşme kararı aldı.
Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından Beşiktaş'ta yeni santrforun kim olacağı merak ediliyor. Birçok yıldızla görüşen ancak henüz transferi noktalayamayan siyah-beyazlı takımda sürpriz bir gelişme yaşandı.
Yönetimle önceki gün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan toplantıda, PAOK maçında bireysel hatalar kadar teknik hataların da yapıldığını ifade eden Yalçın'ın, iki bölgedeki eksikliğin takım içerisinde bazı dengelerin oynamasına neden olduğunu da söylediği bildirildi.
BALOTELLI YENİDEN GÜNDEME GELDİ!
Milliyet'in haberine göre, transferde daha hızlı davranan Beşiktaş Yönetimi, önümüzdeki hafta içerisinden bu mevkiden en az birini doldurmaya çalışacak. idareciler, forvet için Kalinic üzerinde durmaya ısrarla devam ediyor. İdareciler, Sergen Yalçın'ın listesinin dışında olan isimlerle de görüşecek. Balotelli ve Modeste seçeneklerini tamamen rafa kaldırmayan yönetim, gerekirse bu isimlerle görüşecek.
MONTERO İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
Öte yandan siyah-beyazlılar, Atletico Madrid'in 21 yaşındaki savunmacısı Francisco Montero'nun 1 yıl kiralanması konusunda anlaşma sağladı. Atletico Madrid'den genç yıldızı bonservisiyle alma girişimleri sonuç vermese de 1 yıllık kiralama konusunda olumlu adımlar atıldı.
Geçen sezon Deportivo La Coruna'da kiralık oynayan İspanyol defansın hafta başında İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Sergen Yalçın'ın Montero transferine onay vermişti. hem stoper hem de sol bek olarak oynayabiliyor.
- 29.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ta Balotelli sürprizi! Sergen Yalçın... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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