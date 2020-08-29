Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan çok konuşulacak takas! Mert Hakan'ın rövanşı... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Ağustos 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan çok konuşulacak takas! Mert Hakan'ın rövanşı...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan çok konuşulacak takas! Mert Hakan'ın rövanşı...

Bu sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, taraftarlarına geçtiğimiz sezonu unutturmak istiyor. Şu ana dek kadrosuna Fatih Öztürk, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç ve Omar Elabdellaoui'yi katan sarı-kırmızılılar birçok isimle temaslarına devam ediyor. Son olarak gündeme gelen isim ise çok konuşulacak cinsten. İşte detaylar. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

29 Ağustos 2020 Cumartesi 10:11 Güncelleme: 29.08.2020 10:17
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan çok konuşulacak takas! Mert Hakan'ın rövanşı...

Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Galatasaray, gerçekleştirdiği ilk hazırlık mücadelesinde İstanbulspor'u Diagne'nin golüyle 1-0 mağlup etmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan çok konuşulacak takas! Mert Hakan'ın rövanşı...

Yeni transferlerden Emre Kılınç'ın da oldukça beğenildiği mücadelenin iki yarısında farklı isimlerle çıkan sarı-kırmızılılarda ikinci 45 dakikanın 11'i gol üretememişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan çok konuşulacak takas! Mert Hakan'ın rövanşı...

Kadroya katılan 5 ismin yanı sıra birçok isimle temaslarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Mert Hakan Yandaş transferinde ezeli rakibi Fenerbahçe'ye mağlup olmuş, Vedat Muriqi'nin ardından bu transferde de kaybederek taraftarlarını üzmüştü.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan çok konuşulacak takas! Mert Hakan'ın rövanşı...

Hürriyet'in haberine göre; Fenerbahçe - Galatasaray - Beşiktaş üçgeninde yaşanan Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Mert Hakan Yandaş transferlerinin ardından şimdi de Beşiktaş - Galatasaray arasındaki flaş takas gündem oldu.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan çok konuşulacak takas! Mert Hakan'ın rövanşı...

FENERBAHÇE'NİN LİSTESİNDEYDİ!
Transfer döneminin en flaş ekiplerinden biri olan Fenerbahçe, Beşiktaş'tan uzun zamandır istediği yıldız oyuncuyu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırmak üzere.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA