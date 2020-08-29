Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan çok konuşulacak takas! Mert Hakan'ın rövanşı...

Bu sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, taraftarlarına geçtiğimiz sezonu unutturmak istiyor. Şu ana dek kadrosuna Fatih Öztürk, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç ve Omar Elabdellaoui'yi katan sarı-kırmızılılar birçok isimle temaslarına devam ediyor. Son olarak gündeme gelen isim ise çok konuşulacak cinsten. İşte detaylar. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...