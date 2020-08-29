HaberlerGaleriSon dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan çok konuşulacak takas! Mert Hakan'ın rövanşı...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan çok konuşulacak takas! Mert Hakan'ın rövanşı...
Bu sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, taraftarlarına geçtiğimiz sezonu unutturmak istiyor. Şu ana dek kadrosuna Fatih Öztürk, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç ve Omar Elabdellaoui'yi katan sarı-kırmızılılar birçok isimle temaslarına devam ediyor. Son olarak gündeme gelen isim ise çok konuşulacak cinsten. İşte detaylar. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
29 Ağustos 2020 Cumartesi 10:11
Güncelleme: 29.08.2020 10:17
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Galatasaray, gerçekleştirdiği ilk hazırlık mücadelesinde İstanbulspor'u Diagne'nin golüyle 1-0 mağlup etmişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeni transferlerden Emre Kılınç'ın da oldukça beğenildiği mücadelenin iki yarısında farklı isimlerle çıkan sarı-kırmızılılarda ikinci 45 dakikanın 11'i gol üretememişti.
Kadroya katılan 5 ismin yanı sıra birçok isimle temaslarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Mert Hakan Yandaş transferinde ezeli rakibi Fenerbahçe'ye mağlup olmuş, Vedat Muriqi'nin ardından bu transferde de kaybederek taraftarlarını üzmüştü.
Hürriyet'in haberine göre; Fenerbahçe - Galatasaray - Beşiktaş üçgeninde yaşanan Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Mert Hakan Yandaş transferlerinin ardından şimdi de Beşiktaş - Galatasaray arasındaki flaş takas gündem oldu.
FENERBAHÇE'NİN LİSTESİNDEYDİ! Transfer döneminin en flaş ekiplerinden biri olan Fenerbahçe, Beşiktaş'tan uzun zamandır istediği yıldız oyuncuyu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırmak üzere.