Beşiktaş Gökhan Gönül'ün alternatifini buldu! Santon'dan cevap...
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Gökhan Gönül'ün ayrılığının ardından yeni bir sağ bek arayışına giren siyah beyazlılar, kısa süre önce gündemine Roma'da forma giyen Davide Santon'u almıştı. İtalyan medyasında yer alan bilgilere göre yıldız futbolcu, Kartal'a olumlu yanıt verirken, istediği sözleşmeyi iletti. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Beşiktaş, transfer vites yükseltti... Siyah beyazlılar, Gökhan Gönül'ün ayrılığının ardından kadrosuna bir sağ bek katmamış ve PAOK maçında Lens'i o bölgede denemişti. Hollandalı futbolcunun yetersiz performansı saç baş yoldururken, Kartal, aradığı ismi buldu.
Kısa süre önce bonservisi Roma'da bulunan İtalyan futbolcu Davide Santon için Çizme basını, Beşiktaş flörtüne ilişkin önemli bir haberi gündemine aldı.
İSTEDİĞİ SÖZLEŞMEYİ YAZDILAR
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Santon'un Beşiktaş transferi oldukça yakın gözüküyor ve bu iş artık ciddiye binmek üzere.
Öte yandan Santon'un siyah beyazlılardan istediği kontrat da belli oldu. Buna göre yıldız futbolcu Beşiktaş'tan 3 yıllık kontrat istiyor.
Süper Lig devinin Santon için Roma'ya kiralama teklifi yaptığı ifade edilirken, yıldız futbolcunun 'kalıcı bir imza' istediği dile getirildi.
- 29.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş Gökhan Gönül'ün alternatifini buldu! Santon'dan cevap... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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