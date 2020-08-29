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29 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler Beşiktaş Gökhan Gönül'ün yerine Romalı yıldız! İstediği sözleşme...

Gökhan Gönül'ün alternatifini buldu! Santon'dan cevap...

Beşiktaş Gökhan Gönül'ün alternatifini buldu! Santon'dan cevap...

'ta son dakika haberi... Gökhan Gönül'ün ayrılığının ardından yeni bir sağ bek arayışına giren siyah beyazlılar, kısa süre önce gündemine Roma'da forma giyen 'u almıştı. İtalyan medyasında yer alan bilgilere göre yıldız futbolcu, Kartal'a olumlu yanıt verirken, istediği sözleşmeyi iletti. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

, vites yükseltti... Siyah beyazlılar, Gökhan Gönül'ün ayrılığının ardından kadrosuna bir sağ bek katmamış ve PAOK maçında Lens'i o bölgede denemişti. Hollandalı futbolcunun yetersiz performansı saç baş yoldururken, Kartal, aradığı ismi buldu.

Kısa süre önce bonservisi Roma'da bulunan İtalyan futbolcu için Çizme basını, Beşiktaş flörtüne ilişkin önemli bir haberi gündemine aldı.

İSTEDİĞİ SÖZLEŞMEYİ YAZDILAR
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Santon'un Beşiktaş transferi oldukça yakın gözüküyor ve bu iş artık ciddiye binmek üzere.

Öte yandan Santon'un siyah beyazlılardan istediği kontrat da belli oldu. Buna göre yıldız futbolcu Beşiktaş'tan 3 yıllık kontrat istiyor.

Süper Lig devinin Santon için Roma'ya kiralama teklifi yaptığı ifade edilirken, yıldız futbolcunun 'kalıcı bir imza' istediği dile getirildi.


  1. 29.08.2020
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