Beşiktaş yöneticisi Francisco Montero transferini duyurdu!
Atletico Madrid'in 21 yaşındaki stoperi Francisco Montero'nun kiralanması konusunda anlaşmaya varan Beşiktaş'ta yönetici Bilgihan Cenk Sürmen'in yapmış olduğu transfer paylaşımı gündem yarattı. Sürmen tepkiler üzerine yaptığı paylaşımı kaldırdı.
Beşiktaş'ta transferde hareketli günler yaşanıyor. Stoper mevkisi için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda Francisco Montero ismi ön plana çıktı. Beşiktaş'ın Atletico Madrid ile oyuncuyu kiralama konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.
PAYLAŞIM HEYECAN YARATTI
Süleyman Seba Akatlar Tesisleri Sorumlusu Bilgihan Cenk Sürmen'in yapmış olduğu transfer paylaşımı kısa sürede heyecan yarattı.
PAYLAŞIMI KALDIRMASI ŞAŞKINLIK YARATTI
Daha sonrasında paylaşımını kaldıran Sürmen'in bu davranışı şaşkınlık yarattı.
- 29.08.2020
- Arsenal - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Galatasaray için Cabezas'tan resmi transfer açıklaması! "Bedava oynarım"
- Galatasaray gol makinesi Weissman için bastırıyor! 3 dev kulübe transfer çalımı
- Moussa Sow: Elime Fenerbahçe’yi çalıştırma fırsatı geçerse değerlendiririm
- Transfer sezonunun kralı: Fenerbahçe! Emre Belözoğlu...
- Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Vedat Muriqi'de ortalık karıştı! Lazio transferi iptal mi?
- Transfere dev kaynak! Galatasaray'a 2 orta saha birden
- Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan çok konuşulacak takas! Mert Hakan'ın rövanşı...
- Fenerbahçe'de o transfer sonrası kırmızı alarm! Tam 4 isim...
- Ferdi Kadıoğlu ve Milli sürpriz! Emre Belözoğlu ile Şenol Güneş...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş yöneticisi Francisco Montero transferini duyurdu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.