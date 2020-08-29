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29 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler Beşiktaş Transferi sosyal medyadan duyurdu! Tepki sonrası paylaşımı sildi

yöneticisi Francisco Montero transferini duyurdu!

Beşiktaş yöneticisi Francisco Montero transferini duyurdu!

'in 21 yaşındaki stoperi Francisco Montero'nun kiralanması konusunda anlaşmaya varan 'ta yönetici Bilgihan Cenk Sürmen'in yapmış olduğu paylaşımı gündem yarattı. Sürmen tepkiler üzerine yaptığı paylaşımı kaldırdı.

'ta transferde hareketli günler yaşanıyor. Stoper mevkisi için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda Francisco Montero ismi ön plana çıktı. Beşiktaş'ın ile oyuncuyu kiralama konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.

PAYLAŞIM HEYECAN YARATTI
Süleyman Seba Akatlar Tesisleri Sorumlusu Bilgihan Cenk Sürmen'in yapmış olduğu paylaşımı kısa sürede heyecan yarattı.

PAYLAŞIMI KALDIRMASI ŞAŞKINLIK YARATTI
Daha sonrasında paylaşımını kaldıran Sürmen'in bu davranışı şaşkınlık yarattı.



  1. 29.08.2020
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