Fenerbahçe ve Galatasaray PFDK'da
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği; Fenerbahçe, Fatih Karagümrük, Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü ve Fraport TAV Antalyaspor'un Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.
TFF'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
1- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 22.08.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş., 28.08.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - ALANYASPOR ve 31.08.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - FRAPORT-TAV ANTALYASPOR özel müsabakalarındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Kulübü'nün 22.08.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. ve 31.08.2020 tarihinde oynanan ALANYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. özel müsabakalarındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
3- ALANYASPOR Kulübü'nün 19.08.2020 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - ALANYASPOR, 28.08.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - ALANYASPOR ve 31.08.2020 tarihinde oynanan ALANYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. özel müsabakalarındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
4- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 28.08.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - İSTANBULSPOR A.Ş. özel müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
5- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin 24.08.2020 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - ESKİŞEHİRSPOR özel müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
6- ESKİŞEHİRSPOR Kulübü'nün 24.08.2020 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - ESKİŞEHİRSPOR özel müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
7- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 20.08.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ - ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR özel müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
8- ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR Kulübü'nün 20.08.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ - ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR özel müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
9- FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Kulübü'nün 31.08.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - FRAPORT-TAV ANTALYASPOR özel müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
- 03.09.2020
- Güncelleme: 03.09.2020 18:22
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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