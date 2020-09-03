Fenerbahçe ve Galatasaray PFDK'da

TFF'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



1- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 22.08.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş., 28.08.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - ALANYASPOR ve 31.08.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - FRAPORT-TAV ANTALYASPOR özel müsabakalarındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



2- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Kulübü'nün 22.08.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. ve 31.08.2020 tarihinde oynanan ALANYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. özel müsabakalarındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



3- ALANYASPOR Kulübü'nün 19.08.2020 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - ALANYASPOR, 28.08.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - ALANYASPOR ve 31.08.2020 tarihinde oynanan ALANYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. özel müsabakalarındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



4- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 28.08.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - İSTANBULSPOR A.Ş. özel müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



5- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin 24.08.2020 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - ESKİŞEHİRSPOR özel müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



6- ESKİŞEHİRSPOR Kulübü'nün 24.08.2020 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - ESKİŞEHİRSPOR özel müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



7- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 20.08.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ - ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR özel müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



8- ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR Kulübü'nün 20.08.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ - ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR özel müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



9- FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Kulübü'nün 31.08.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - FRAPORT-TAV ANTALYASPOR özel müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.