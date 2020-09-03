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03 Eylül 2020, Perşembe
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ve 'da

Fenerbahçe ve Galatasaray PFDK'da

() Hukuk Müşavirliği; , , Aytemiz , , Gaziantep FK, MKE Ankaragücü ve Fraport TAV Antalyaspor'un 'na () sevk edildiğini açıkladı.

'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

1- A.Ş. Kulübü'nün 22.08.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - A.Ş., 28.08.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - ve 31.08.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - FRAPORT-TAV ANTALYASPOR özel müsabakalarındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle 'nın 46. Maddesi ile ve Turnuva Talimatı'nın 6. Maddesi uyarınca 'ya sevkine karar verilmiştir.

2- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Kulübü'nün 22.08.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. ve 31.08.2020 tarihinde oynanan ALANYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. özel müsabakalarındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- ALANYASPOR Kulübü'nün 19.08.2020 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - ALANYASPOR, 28.08.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - ALANYASPOR ve 31.08.2020 tarihinde oynanan ALANYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. özel müsabakalarındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- A.Ş. Kulübü'nün 28.08.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - İSTANBULSPOR A.Ş. özel müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin 24.08.2020 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - ESKİŞEHİRSPOR özel müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- ESKİŞEHİRSPOR Kulübü'nün 24.08.2020 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - ESKİŞEHİRSPOR özel müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 20.08.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ - ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR özel müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR Kulübü'nün 20.08.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ - ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR özel müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Kulübü'nün 31.08.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - FRAPORT-TAV ANTALYASPOR özel müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

  1. 03.09.2020
  2. Güncelleme: 03.09.2020 18:22
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