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03 Eylül 2020, Perşembe
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gündemde!

Frydek gündemde!

Yeni sezon için girişimlerini son günlerde hızlandıran için basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Bordo-mavililer döneminde bonservisi elinde olan Martin ile görüşmüş ancak sol bek tercihini Marlon'dan yana kullanmıştı. basını, 28 yaşındaki oyuncuyu bir kez daha bordo- mavililer için yazdı. Trondsen de bu bölgede oynayabildiği için Fırtına'nın nasıl bir yol haritası çizeceği merak ediliyor.

  1. 3.9.2020
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