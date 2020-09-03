Frydek gündemde!

Bordo-mavililer transfer döneminde bonservisi elinde olan Martin Frydek ile görüşmüş ancak sol bek tercihini Marlon'dan yana kullanmıştı. Çekya basını, 28 yaşındaki oyuncuyu bir kez daha bordo- mavililer için yazdı. Trondsen de bu bölgede oynayabildiği için Fırtına'nın nasıl bir yol haritası çizeceği merak ediliyor.