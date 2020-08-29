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29 Ağustos 2020, Cumartesi
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Vida serbest kalıyor

Vida serbest kalıyor

’yı alacaklarına karşılık serbest bırakacak da önümüzdeki hafta Hırvat yıldızla bir görüşme yapacak.

'ta transfer çalışmaları devam ederken, geleceği merak konusu olan isimlerden biri de Domagoj Vida... Siyah-beyazlı kulüpten 3 milyon 700 bin euro ile yıllık en yüksek ücreti alan Vida, yönetimden gelen indirim talebini kabul etmemişti. Beşiktaş yönetimi Hırvat stoper ile ilgili flaş bir karar almaya hazırlanıyor. 'yı alacaklarına karşılık serbest bırakacak, da haftaya Vida ile görüşme gerçekleştirecek. Diğer yandan yüksek maaş alan ve Adem Ljajic'e gelecek tüm teklifleri de mutlaka değerlendirmek ve limiti artırmak isteyen yönetim bu iki futbolcu için teklif getirmeleri konusunda farklı menajerlere de yetki verdi. Bu kez satış konusunda umutlu olunan Lens ve Vida, geçtiğimiz sezonlarda da satılmak istenmiş, ancak futbolcuların yüksek maaşını karşılayan kulüp çıkmayınca, takımda kalmışlardı.
  1. 29.8.2020
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