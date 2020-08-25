UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak olan Beşiktaş, Yunan ekibi PAOK ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Temsilcimiz, corona virüsü salgını nedeniyle tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada tur mücadelesi verecek. Seyircisiz oynanacak müsabakada Beşiktaş'ın yeni transferleri de forma giyebilecek. Peki, PAOK-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maç şifresiz mi? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası haberimizde...
UEFA Şampiyonlar Lig'nde heyecan ön eleme turlarıyla başlıyor. Organizasyona 2. ön eleme turundan katılacak olan Beşiktaş, Yunan ekibi PAOK'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. UEFA'nın corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında aldığı karar gereği mücadelede seyircisiz ve tek maç üzerinden oynanacak. Temsilcimiz Beşiktaş'ta bu karşılaşmada yeni transferler Fabrice N'Sakala, Welinton ve Bernard Mensah, şans verilmesi halinde forma giyebilecek.
PAOK-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Beşiktaş'ın deplasmanda PAOK ile karşı karşıya geleceği maç TSİ 21.00'de başlayacak ve Kanal D'den canlı olarak yayınlanacak. Mücadelede İtalyan hakem Daniele Doveri düdük çalacak.
PAOK-Beşiktaş maçının muhtemel 11'lerini görmek için tıklayın!
Beşiktaş, rakibi PAOK'u elerse Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükselecek. Temsilcimiz bu turu geçmesi halinde ise play-off'larda mücadele etmeye hak kazanacak. Siyah-beyazlılar bu turda elenirse yoluna Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek.
LJAJIC VE DOUGLAS KADRODA YOK
Teknik direktör Sergen Yalçın tarafından belirlenen kadroda, UEFA listesinde isimleri olan Adem Ljajic ve Douglas yer almadı. PAOK maçının 19 kişilik aday kadrosu şu futbolculardan oluştu:
Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Rıdvan Yılmaz, Enzo Roco, Domagoj Vida, Welinton, Ajdin Hasic, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Jeremain Lens, Dorukhan Toköz, Necip Uysal, Bernard Mensah, Georges N'Koudou, Fabrice N'Sakala, Oğuzhan Özyakup, Tylor Boyd, Umut Nayir, Güven Yalçın.
- 25.08.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
PAOK Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.