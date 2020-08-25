PAOK Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
25 Ağustos 2020, Salı
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maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PAOK Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak olan , Yunan ekibi ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Temsilcimiz, corona virüsü salgını nedeniyle tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada tur mücadelesi verecek. Seyircisiz oynanacak müsabakada Beşiktaş'ın yeni transferleri de forma giyebilecek. Peki, PAOK-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maç şifresiz mi? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası haberimizde...

Şampiyonlar Lig'nde heyecan ön eleme turlarıyla başlıyor. Organizasyona 2. ön eleme turundan katılacak olan , Yunan ekibi 'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. UEFA'nın corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında aldığı karar gereği mücadelede seyircisiz ve tek maç üzerinden oynanacak. Temsilcimiz Beşiktaş'ta bu karşılaşmada yeni transferler Fabrice N'Sakala, Welinton ve , şans verilmesi halinde forma giyebilecek.

PAOK-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş'ın deplasmanda PAOK ile karşı karşıya geleceği maç TSİ 21.00'de başlayacak ve Kanal D'den canlı olarak yayınlanacak. Mücadelede İtalyan hakem Daniele Doveri düdük çalacak.

PAOK-Beşiktaş maçının muhtemel 11'lerini görmek için tıklayın!

Beşiktaş, rakibi PAOK'u elerse Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükselecek. Temsilcimiz bu turu geçmesi halinde ise play-off'larda mücadele etmeye hak kazanacak. Siyah-beyazlılar bu turda elenirse yoluna Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek.

LJAJIC VE DOUGLAS KADRODA YOK

Teknik direktör tarafından belirlenen kadroda, UEFA listesinde isimleri olan Adem Ljajic ve Douglas yer almadı. PAOK maçının 19 kişilik aday kadrosu şu futbolculardan oluştu:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Rıdvan Yılmaz, Enzo Roco, Domagoj Vida, Welinton, Ajdin Hasic, , Cyle Larin, , Dorukhan Toköz, , Bernard Mensah, Georges N'Koudou, Fabrice N'Sakala, , Tylor Boyd, Umut Nayir, Güven Yalçın.

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  1. 25.08.2020
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