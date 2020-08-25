PAOK Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Lig'nde heyecan ön eleme turlarıyla başlıyor. Organizasyona 2. ön eleme turundan katılacak olan Beşiktaş, Yunan ekibi PAOK'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. UEFA'nın corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında aldığı karar gereği mücadelede seyircisiz ve tek maç üzerinden oynanacak. Temsilcimiz Beşiktaş'ta bu karşılaşmada yeni transferler Fabrice N'Sakala, Welinton ve Bernard Mensah, şans verilmesi halinde forma giyebilecek.

PAOK-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş'ın deplasmanda PAOK ile karşı karşıya geleceği maç TSİ 21.00'de başlayacak ve Kanal D'den canlı olarak yayınlanacak. Mücadelede İtalyan hakem Daniele Doveri düdük çalacak.

PAOK-Beşiktaş maçının muhtemel 11'lerini görmek için tıklayın!

Beşiktaş, rakibi PAOK'u elerse Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükselecek. Temsilcimiz bu turu geçmesi halinde ise play-off'larda mücadele etmeye hak kazanacak. Siyah-beyazlılar bu turda elenirse yoluna Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek.

LJAJIC VE DOUGLAS KADRODA YOK

Teknik direktör Sergen Yalçın tarafından belirlenen kadroda, UEFA listesinde isimleri olan Adem Ljajic ve Douglas yer almadı. PAOK maçının 19 kişilik aday kadrosu şu futbolculardan oluştu:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Rıdvan Yılmaz, Enzo Roco, Domagoj Vida, Welinton, Ajdin Hasic, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Jeremain Lens, Dorukhan Toköz, Necip Uysal, Bernard Mensah, Georges N'Koudou, Fabrice N'Sakala, Oğuzhan Özyakup, Tylor Boyd, Umut Nayir, Güven Yalçın.