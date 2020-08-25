PAOK 3-1 Beşiktaş | MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Yunan temsilcisi PAOK ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, rakibine 3-1 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti. Siyah-beyazlılar yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, 2. ön eleme turunda Selanik'te konuk olduğu PAOK'a 3-1 mağlup olarak Devler Ligi'ne erken havlu attı.
Format gereği PAOK'un sahası Toumba Stadı'nda seyircisiz oynanan maça kötü başlayan Beşiktaş, 7ve 24'te Tzolis ile 30'da Pelkas'ın golüyle 3-0 yenik duruma düştü.
37'de sahne alan Larin farkı ikiye indirirken, 41'de Akpom'un penaltısını kurtaran kaleci Ersin, Beşiktaş'ın umutlarını ikinci yarıya taşıdı.
İkinci devrede siyah-beyazlı temsilcimizin çabası yeterli olmazken, sahadan 3-1 galip ayrılan Yunan ekibi PAOK adını 3. ön eleme turuna yazdırdı.
YOLUNA AVRUPA LİGİ'NDE DEVAM EDECEK
Şampiyonlar Ligi'ne erken veda eden Beşiktaş, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Siyah-beyazlılar, 3. ön eleme turundan itibaren Avrupa Ligi'nde boy gösterecek.
YENİ TRANSFERLER SINIFTA KALDI!
Beşiktaş'ın yeni transferleri N'Sakala, Welinton ve Mensah, PAOK'la oynanan karşılaşmada ilk kez siyah-beyazlı formayı giydiler. 3 futbolcu da ortaya koyduğu performansla büyük hayal kırıklığı yarattı.
Özellikle Welinton ve N'Sakala'nın defansta yaptığı basit hatalar, siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti.
- 25.08.2020
- Güncelleme: 25.08.2020 23:12
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
PAOK 3-1 Beşiktaş | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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