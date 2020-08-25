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25 Ağustos 2020, Salı
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3-1 | MAÇ SONUCU

PAOK 3-1 Beşiktaş | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Yunan temsilcisi ile deplasmanda karşılaşan , rakibine 3-1 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti. Siyah-beyazlılar yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Şampiyonlar Ligi'nde , 2. ön eleme turunda Selanik'te konuk olduğu 'a 3-1 mağlup olarak Devler Ligi'ne erken havlu attı.

Format gereği PAOK'un sahası Toumba Stadı'nda seyircisiz oynanan maça kötü başlayan Beşiktaş, 7ve 24'te Tzolis ile 30'da Pelkas'ın golüyle 3-0 yenik duruma düştü.

37'de sahne alan Larin farkı ikiye indirirken, 41'de Akpom'un penaltısını kurtaran kaleci Ersin, Beşiktaş'ın umutlarını ikinci yarıya taşıdı.

İkinci devrede siyah-beyazlı temsilcimizin çabası yeterli olmazken, sahadan 3-1 galip ayrılan Yunan ekibi PAOK adını 3. ön eleme turuna yazdırdı.

YOLUNA AVRUPA LİGİ'NDE DEVAM EDECEK
Şampiyonlar Ligi'ne erken veda eden Beşiktaş, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Siyah-beyazlılar, 3. ön eleme turundan itibaren Avrupa Ligi'nde boy gösterecek.

YENİ TRANSFERLER SINIFTA KALDI!
Beşiktaş'ın yeni transferleri N'Sakala, Welinton ve Mensah, PAOK'la oynanan karşılaşmada ilk kez siyah-beyazlı formayı giydiler. 3 futbolcu da ortaya koyduğu performansla büyük hayal kırıklığı yarattı.

Özellikle Welinton ve N'Sakala'nın defansta yaptığı basit hatalar, siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti.

  1. 25.08.2020
  2. Güncelleme: 25.08.2020 23:12
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