PAOK 3-1 Beşiktaş | MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, 2. ön eleme turunda Selanik'te konuk olduğu PAOK'a 3-1 mağlup olarak Devler Ligi'ne erken havlu attı.

Format gereği PAOK'un sahası Toumba Stadı'nda seyircisiz oynanan maça kötü başlayan Beşiktaş, 7ve 24'te Tzolis ile 30'da Pelkas'ın golüyle 3-0 yenik duruma düştü.

37'de sahne alan Larin farkı ikiye indirirken, 41'de Akpom'un penaltısını kurtaran kaleci Ersin, Beşiktaş'ın umutlarını ikinci yarıya taşıdı.

İkinci devrede siyah-beyazlı temsilcimizin çabası yeterli olmazken, sahadan 3-1 galip ayrılan Yunan ekibi PAOK adını 3. ön eleme turuna yazdırdı.

YOLUNA AVRUPA LİGİ'NDE DEVAM EDECEK

Şampiyonlar Ligi'ne erken veda eden Beşiktaş, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Siyah-beyazlılar, 3. ön eleme turundan itibaren Avrupa Ligi'nde boy gösterecek.

YENİ TRANSFERLER SINIFTA KALDI!

Beşiktaş'ın yeni transferleri N'Sakala, Welinton ve Mensah, PAOK'la oynanan karşılaşmada ilk kez siyah-beyazlı formayı giydiler. 3 futbolcu da ortaya koyduğu performansla büyük hayal kırıklığı yarattı.

Özellikle Welinton ve N'Sakala'nın defansta yaptığı basit hatalar, siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti.