Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ın gündemindeki isimler!! Modeste, Kayode, Koita... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
22 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler Beşiktaş İşte Beşiktaş'ta son durum!

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ın gündemindeki isimler!! Modeste, Kayode, Koita...

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ın gündemindeki isimler!! Modeste, Kayode, Koita...

Sergen Yalçın yönetiminde çalışmalarını sürdüren ve 25 Ağustos günü UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme mücadelesinde PAOK ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın belirlediği pozisyonlardaki eksikleri kapatmak için birçok isimle ve kulüpleriyle görüşüyor. Listede Kayode, Modeste, Koita gibi isimler yer alıyor. O listede yer alan futbolcular ve son durumları hakkında bilgiler haberimizde...

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, N'skala ve Welinton ve Mensah'ı kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş'ın transfer listesi de oldukça yoğun.

KOITA

Beşiktaş yetkilileri Kasımpaşa forması giyen Koita'yı gündemine aldı. Kulüp yetkilileri arasında ve oyuncuyla görüşmeler devam ediyor. Bir diğer iddia ise Kasımpaşa'nın futbolcuyu bırakmak istemediği yönünde.

PAPISS CISSE

Geçtiğimiz sezon Aytemiz Alanyaspor ile muhteşem bir performans sergileyen Papiss Cisse Beşiktaş flörtü sürüyor. Şuan boşta olan Cisse ile maaş konusunda bir anlaşmazlık olduğu iddia edildi. Papiss Cisse Beşiktaş'ın ilgisini kabul ederken, gelecek tekliflere açık olduğunu da belirti.

ANTHONY MODESTE

Bir dönem Galatasaray'ın transfer etmek için uzun bir süre uğraş verdiği forvet Anthony Modeste, Beşiktaş'ın radarına girdi. Edinilen bilgilere göre Modeste Beşiktaş'a yakın. Ancak Beşiktaş ile adı anılan Anthony Modeste'nin diz sakatlığının yeniden nüksetme riski olduğu açıklandı.

KAYODE

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni bir isim gündeme geldi. Beşiktaşlı yetkililer geçtiğimiz sezonu Gaziantep FK'da geçiren, Shakhtar Donetsk'in forvetlerinden Olarenwaju Kayode'yle de ilgilenmeye başladı.

NIKOLA KALINIC

Menajeri tarafından Beşiktaş'a önerilen Atletico Madrid'in yıldız forveti Nikola Kalinic ile ilgili kararı Teknik direktör Sergen Yalçın verecek. Uygun koşullarda anlaşılması üzerine Nikola Kalınıc'in Beşiktaş'a katılabileceği belirtildi.

TINO KADEWERE

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, O. Lyon'un genç forveti Tino Kadewere ile ilgileniyor. Lyon, Kadewere geçen sezon Fransa 2'nci Ligi'nde gol kralı olmasına rağmen Villareal'den kiraladığı Ekambi'nin bonservisini almaya karar verdi. Ekambi ve Dembele'nin arından Pintor'u üçüncü alternatif olarak kadroda tutacak Fransız ekibi; Tino Kadewere için gelen tekliflerin değerlendirilme kararı aldı.

  1. 22.08.2020
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