Beşiktaş'ın Jahovic planı belli oldu! İşte takasta önerilecek isim
Gelecek sezona iddailı bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş, forvet transferine ağırlık verdi. Siyah-beyazlılar, Antalyaspor forması giyen Adis Jahovic'i renklerine bağlamak isterken, bu oyuncu için takımdan bir ismi de takasta kullanmayı planlıyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta öncelik forvet transferi. Siyah-beyazlı takımın listesinde Papiss Cisse de olmak üzere birçok isim yer alıyor.
Kadrosuna kaliteli bir golcü transfer etmek isteyen Beşiktaş, son olarak Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor forması giyen Adis Jahovic'i gözüne kestirdi. Siyah-beyazlılar, Makedon golcüye karşılık kırmızı-beyazlı takıma Güven Yalçın'ı önerdi.
Sergen Yalçın'ın kadroda görmeyi çok istediği 33 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 20 gol atarken, Beşiktaş'ta bir türlü istenen verimi sağlayamayan Güven 3 kez ağları sarsmıştı.
- 22.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ın Jahovic planı belli oldu! İşte takasta önerilecek isim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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