Beşiktaş'ın Jahovic planı belli oldu! İşte takasta önerilecek isim - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
22 Ağustos 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Golcü planı belli oldu! İşte takasta önerilecek isim

'ın Jahovic planı belli oldu! İşte takasta önerilecek isim

Beşiktaş'ın Jahovic planı belli oldu! İşte takasta önerilecek isim

Gelecek sezona iddailı bir kadroyla girmek isteyen , forvet transferine ağırlık verdi. Siyah-beyazlılar, forması giyen 'i renklerine bağlamak isterken, bu oyuncu için takımdan bir ismi de takasta kullanmayı planlıyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Yeni sezon öncesi çalışmalarına devam eden 'ta öncelik forvet transferi. Siyah-beyazlı takımın listesinde de olmak üzere birçok isim yer alıyor.

Kadrosuna kaliteli bir golcü transfer etmek isteyen Beşiktaş, son olarak ekiplerinden forması giyen 'i gözüne kestirdi. Siyah-beyazlılar, Makedon golcüye karşılık kırmızı-beyazlı takıma Güven Yalçın'ı önerdi.

'ın kadroda görmeyi çok istediği 33 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 20 gol atarken, Beşiktaş'ta bir türlü istenen verimi sağlayamayan Güven 3 kez ağları sarsmıştı.


  1. 22.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'ın Jahovic planı belli oldu! İşte takasta önerilecek isim haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA