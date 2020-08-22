Beşiktaş'ın Jahovic planı belli oldu! İşte takasta önerilecek isim

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta öncelik forvet transferi. Siyah-beyazlı takımın listesinde Papiss Cisse de olmak üzere birçok isim yer alıyor.

Kadrosuna kaliteli bir golcü transfer etmek isteyen Beşiktaş, son olarak Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor forması giyen Adis Jahovic'i gözüne kestirdi. Siyah-beyazlılar, Makedon golcüye karşılık kırmızı-beyazlı takıma Güven Yalçın'ı önerdi.

Sergen Yalçın'ın kadroda görmeyi çok istediği 33 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 20 gol atarken, Beşiktaş'ta bir türlü istenen verimi sağlayamayan Güven 3 kez ağları sarsmıştı.



