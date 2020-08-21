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21 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler Beşiktaş Seç beğen al! Kartal'da forvete 3 aday birden

Seç beğen al! Kartal'da forvete 3 aday birden

Seç beğen al! Kartal'da forvete 3 aday birden

'ın Lille'e gitmesinin ardından forvet arayışlarına başlayan , 3 ismi gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, 'dan , 'dan ve 'den için görüşmelerini sürdürüyor.

'ta harekatı tüm hızıyla sürüyor. gittiği günden bu yana golcü arayışını sürdüren ve PAOK maçına sayılı günler kalmasına rağmen aradığı ismi halen bulamayan siyah-beyazlılar, kelimenin tam anlamıyla dört koldan saldırıyor. Beşiktaş yönetimi teknik heyetin raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken; 'dan , 'dan ayrılan , ve A. Madrid'den Nikolya Kalinic öne çıkan isimler olarak dikkat çekiyor. 'ın gündemindeki santrfor adaylarıyla ilgili son durum şöyle:

PAPISS CISSE
Siyah-beyazlıların uzun süredir listesinin ilk sırasında yer alan Papiss Cisse'deki en büyük sorun, oyuncunun sürekli rakamı artırması. Hatta bununla ilgili Senegal'den WiwSport, Beşiktaş ile Papiss Cisse'nin maaş konusunda anlaşmaya varamadığını iddia etti. İddiaya göre Senegalli golcünün istediği rakamla Beşiktaş'ın önerdiği rakam arasında ciddi fark var. Aslında Cisse, Beşiktaş'ta oynamak ve kariyerinin sonunda Şampiyonlar Ligi şansını kaçırmak istemiyor. Ancak bu anlaşmanın son para kazanma şansı olduğunu da bildiği için riske girmek istemiyor.

FODE KOITA
Beşıktaş yönetimi, Thiam'ı F.Bahçe'ye, 'ü de G.Saray'a bedelsiz veren Kasımpaşa'dan Fode Koita için talepte bulundu. Başkan , dün yaptığı açıklamada "Evet, Koita ismi geçiyor. Sayın önemli biridir, Kasımpaşa Kulübü'nün sahibidir ve üyemizdir. Talebimizin olup olmayacağını, teknik heyetimiz ile görüşüp karar vereceğiz" diyerek transfere ilk ağızdan yeşil ışık yaktı. 29 yaşındaki Koita, bu sezon 'de çıktığı 24 maçta attığı 12 gol ve 5 asist ile dikkat çekmişti. Koita, Kasımpaşa'ya 2016'da 320 bin euro bedelle Blackburn'den gelmişti.

NIKOLA KALINIC
Beşiktaş'a yazılan forvetlerden bir diğeri de . Siyah-beyazlılar 'in oyuncusu olan Nikola Kalinic için İspanyol ekibine teklifini iletti. İspanyollar tekrar kiralamaya sıcak bakmıyor, Beşiktaş da 32 yaşındaki forvete bonservis ödemeye yanaşmıyor. Deportivo, Sırp oyuncunun bedelsiz olarak ayrılmak için Atletico Madridli yöneticilerle görüştüğünü ancak henüz olumlu bir dönüş alamadığını yazdı. Geçen sezonu İtalya Serie A ekibi Roma'da kiralık olarak geçiren 32 yaşındaki futbolcu, 19 maçta 5 gol ve 2 asistle oynamıştı.

  1. 21.8.2020
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