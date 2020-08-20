Son dakika: Transferde mutlu son! Welinton resmen Beşiktaş'ta
Son dakika haberi... Transferde gaza basan Beşiktaş, N'Sakala ve Mensah'ın ardından Alanyaspor'dan Welinton'u da kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı kulüp, bir süredir görüşme halinde olduğu Brezilyalı stoperle 3 yıllık sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi.
Transferde hareketli günler geçiren Beşiktaş, N'Sakala ve Mensah'ın ardından Alanyasporlu Welinton'u da kadrosuna katarak bu sezonki 3. transferini gerçekleştirdi.
Akdeniz ekibiyle aradaki tüm pürüzleri gideren siyah-beyazlılar, Brezilyalı stoperle 3 yıllık sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi.
- 20.08.2020
- Güncelleme: 20.08.2020 20:19
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Transferde mutlu son! Welinton resmen Beşiktaş'ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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