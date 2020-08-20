Son dakika: Transferde mutlu son! Welinton resmen Beşiktaş'ta

Transferde hareketli günler geçiren Beşiktaş, N'Sakala ve Mensah'ın ardından Alanyasporlu Welinton'u da kadrosuna katarak bu sezonki 3. transferini gerçekleştirdi.

Akdeniz ekibiyle aradaki tüm pürüzleri gideren siyah-beyazlılar, Brezilyalı stoperle 3 yıllık sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi.