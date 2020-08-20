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20 Ağustos 2020, Perşembe
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Son dakika: Transferde mutlu son! Welinton resmen 'ta

Son dakika: Transferde mutlu son! Welinton resmen Beşiktaş'ta

Son dakika haberi... Transferde gaza basan , N'Sakala ve Mensah'ın ardından 'dan Welinton'u da kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı kulüp, bir süredir görüşme halinde olduğu Brezilyalı stoperle 3 yıllık sözleşme imzalandığını 'ye bildirdi.

Transferde hareketli günler geçiren , N'Sakala ve Mensah'ın ardından Alanyasporlu Welinton'u da kadrosuna katarak bu sezonki 3. transferini gerçekleştirdi.

ekibiyle aradaki tüm pürüzleri gideren siyah-beyazlılar, Brezilyalı stoperle 3 yıllık sözleşme imzalandığını 'ye bildirdi.

  1. 20.08.2020
  2. Güncelleme: 20.08.2020 20:19
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