Son dakika: Beşiktaş'ta hedef Nikola Kalinic - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
16 Ağustos 2020, Pazar
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dakika: 'ta hedef

Son dakika: Beşiktaş'ta hedef Nikola Kalinic

dakika haberine göre; 'ta hedef ... Siyah beyazlılar Burak Yılmaz'ın boşluğunu doldurmak için Hırvat forveti gündemine aldı. İşte detaylar...

Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılmasıyla birlikte forvet arayışlarını sürdüren 'ta transfer komitesi, Atletico Madrid'in oyuncusu olan ve geçen sezonu Roma'da kiralık geçiren için İspanyol ekibine teklifini iletti. Yapılacak müzakereler neticesinde siyah beyazlılar Kalinic'e Beşiktaş formasını giydirmek istiyor..

Dzeko a rischio: Kalinic si candida e cerca il riscatto a San Siro

  1. 16.08.2020
  2. Güncelleme: 16.08.2020 17:40
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