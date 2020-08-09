Son dakika: Beşiktaşlı Fatih Aksoy Alanyaspor'a transfer oldu
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Geçtiğimiz sezon Sivasspor'da kiralık forma giyen Fatih Aksoy, Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'a transfer oldu.
Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Sivasspor'a kiralık gönderdiği Fatih Aksoy ile yollarını ayırdı.
Beın Sports'un haberine göre siyah beyazlılar, Fatih Aksoy'un transferine ilişkin Aytemiz Alanyaspor ile anlaşmaya vardı.
DETAYLAR BELLİ OLDU
Öte yandan Fatih Aksoy'un, Alanyaspor ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığı ifade edildi.
- 09.08.2020
- Güncelleme: 09.08.2020 17:39
- Son dakika: Beşiktaşlı Fatih Aksoy Alanyaspor'a transfer oldu
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Beşiktaşlı Fatih Aksoy Alanyaspor'a transfer oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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