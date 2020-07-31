Son dakika: Shakhtar'dan Beşiktaş'a transfer müjdesi! Wellington Nem'i satacaklar ve... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
31 Temmuz 2020, Cuma
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Shakhtar'dan 'a müjde geldi! Onu satacaklar ve...

Shakhtar'dan Beşiktaş'a müjde geldi! Onu satacaklar ve...

'ta son dakika haberi... Siyah beyazlıların peşinde olduğu bilinen , Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk tarafından artık gözden çıkartıldı. İddialara göre Shakhtar, Wellington Nem yerine alacağı ismi bile buldu! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'tın uzun süredir transferi için çaba sarfettiği ve uzlaşma noktasına geldiği için Ukrayna basını önemli bir habere imza attı.

Buna göre Wellington Nem'in kulübü Shakhtar Donetsk, yıldız futbolcuyu gözden çıkarırken, yerine gelecek ismi dahi buldu.

22'LİK JAPON'U İSTİYORLAR
Nem'in satılmasının ardından kanat transferi için Shakhtar, şu anda PSV'de forma giyen Japon milli oyuncu Ritsu Doan'ı istiyor.

Ritsu Doan bu sezon PSV ile toplamda 23 maça çıkarken 3 gol attı ve 3 asist üretti.

DOAN GELECEK NEM GİDECEK
Öte yandan Ritsu Doan'ın transferiyle beraber Shakhtar Donetsk'in, Wellington Nem'i Beşiktaş'a satacağı ifade edildi.

  1. 31.07.2020
  2. Güncelleme: 31.07.2020 11:49
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