Shakhtar'dan Beşiktaş'a müjde geldi! Onu satacaklar ve...
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlıların peşinde olduğu bilinen Wellington Nem, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk tarafından artık gözden çıkartıldı. İddialara göre Shakhtar, Wellington Nem yerine alacağı ismi bile buldu! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Beşiktaş'tın uzun süredir transferi için çaba sarfettiği ve uzlaşma noktasına geldiği Wellington Nem için Ukrayna basını önemli bir habere imza attı.
Buna göre Wellington Nem'in kulübü Shakhtar Donetsk, yıldız futbolcuyu gözden çıkarırken, yerine gelecek ismi dahi buldu.
22'LİK JAPON'U İSTİYORLAR
Nem'in satılmasının ardından kanat transferi için Shakhtar, şu anda PSV'de forma giyen Japon milli oyuncu Ritsu Doan'ı istiyor.
Ritsu Doan bu sezon PSV ile toplamda 23 maça çıkarken 3 gol attı ve 3 asist üretti.
DOAN GELECEK NEM GİDECEK
Öte yandan Ritsu Doan'ın transferiyle beraber Shakhtar Donetsk'in, Wellington Nem'i Beşiktaş'a satacağı ifade edildi.
- 31.07.2020
- Güncelleme: 31.07.2020 11:49
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Shakhtar'dan Beşiktaş'a müjde geldi! Onu satacaklar ve... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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