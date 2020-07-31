Burak Yılmaz Lille'e transferi için Fransa'ya uçtu! İşte o paylaşım - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
31 Temmuz 2020, Cuma
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Lille'e transferi için 'ya uçtu! İşte o paylaşım

Burak Yılmaz Lille'e transferi için Fransa'ya uçtu! İşte o paylaşım

'tan ayrılıp 'nın Lille kulübüyle anlaşan , yeni takımıyla sözleşme imzalamak için Fransa'ya uçtu. Yıldız futbolcu, uçaktan fotoğraf paylaşarak 'ye veda etti.

'tan alacakları karşılığında bonservisini alan , milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille ile el sıkışmıştı. Yıldız golcü, Fransız ekibiyle sözleşme imzalamak üzere 'ya uçtu.

35 yaşındaki futbolcu hesabından uçaktan fotoğrafını paylaşıp 'ye veda etti.

  1. 31.07.2020
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