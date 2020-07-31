Burak Yılmaz Lille'e transferi için Fransa'ya uçtu! İşte o paylaşım

Beşiktaş'tan alacakları karşılığında bonservisini alan Burak Yılmaz, milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille ile el sıkışmıştı. Yıldız golcü, Fransız ekibiyle sözleşme imzalamak üzere Fransa'ya uçtu.

35 yaşındaki futbolcu Instagram hesabından uçaktan fotoğrafını paylaşıp Türkiye'ye veda etti.