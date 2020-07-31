Burak Yılmaz Lille'e transferi için Fransa'ya uçtu! İşte o paylaşım
Beşiktaş'tan ayrılıp Fransa'nın Lille kulübüyle anlaşan Burak Yılmaz, yeni takımıyla sözleşme imzalamak için Fransa'ya uçtu. Yıldız futbolcu, uçaktan fotoğraf paylaşarak Türkiye'ye veda etti.
Beşiktaş'tan alacakları karşılığında bonservisini alan Burak Yılmaz, milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille ile el sıkışmıştı. Yıldız golcü, Fransız ekibiyle sözleşme imzalamak üzere Fransa'ya uçtu.
35 yaşındaki futbolcu Instagram hesabından uçaktan fotoğrafını paylaşıp Türkiye'ye veda etti.
- 31.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Burak Yılmaz Lille'e transferi için Fransa'ya uçtu! İşte o paylaşım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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