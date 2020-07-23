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23 Temmuz 2020, Perşembe
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Son dakika: Lille'e oldu

Son dakika: Burak Yılmaz Lille'e transfer oldu

Son dakika haberine göre; Avrupa kulüplerinin gözdesi olan , 'tan 1 milyon euro alacağından vazgeçti ve bedelsiz olarak Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille'e oldu.

Avrupa kulüplerinin gözdesi olan 'ın macerası sona erdi.

Spor'un haberine göre; Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan 1 milyon euro alacağından vazgeçti ve bedelsiz olarak Lille'e oldu.

Tecrübeli golcü, Gençlerbirliği maçından sonra Beşiktaş'a veda edecek.

ANLAŞMA 2 YILLIK
Bedelsiz olarak Beşiktaş'tan ayrılacak olan yıldız oyuncu, kısa süre içerisinde Fransız ekibi ile 2 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak.

Burak Yılmaz'ın gidişiyle birlikte siyah-beyazlılar önemli bir maliyetten kurtulmuş oldu. Oyuncu yeni devreye girecek sözleşmesiyle iki yıl için Beşiktaş'tan 2.2 milyon TL garanti para alacak, bonuslarla birlikte bu rakam 30 milyon TL'yi aşacaktı.

YABANCILIK ÇEKMEYECEK
Lille'de Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ile birlikte forma giyecek olan Burak Yılmaz, takıma uyum sağlamada sorun yaşamayacak.

  1. 23.07.2020
  2. Güncelleme: 23.07.2020 23:05
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