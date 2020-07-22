Burak Yılmaz'ın babasından dikkat çeken transfer açıklaması!
Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz'ın adı son dönemlerde Fransız ekibi Lille ile anılıyordu. Yıldız ismin babası Fikret Yılmaz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı.
Beşiktaş'ta transfer gündeminin bir numaralı maddesi Burak Yılmaz... Siyah-beyazlı takımın golcü oyuncusu için Fransız ekibi Lille'in devreye girdiği iddia edilmişti. Yılmaz'ın babası konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Radyospor'a konuşan Fikret Yılmaz, "Babası peşinden koşan çocuktan futbolcu olmaz. Oğlumla ilgili en iyi kararı menajeri, kulübü ve kendisi verecektir. Oğlum kendiyle ilgili kararı verecek olgunlukta. Oğlumun Avrupa'dan transfer teklifleri alması beni mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Lille iddialarıyla ilgili şunu söyleyebilirim; ateş olmayan yerden duman çıkmaz" ifadelerini kullandı.
LILLE'DEN 2 YILLIK TEKLİF İDDİASI
Burak Yılmaz'ı izlemek için İstanbul'a geldiği ifade edilen Lille Sportif Direktörü Luis Campos'un, tecrübeli forvetle de görüştüğü ortaya çıktı. Campos'un Burak'a "Golcülüğünü beğeniyorum, seni Lille'de görmek istiyorum" dediği ve 2 yıllık sözleşme önerisinde bulunduğu öğrenildi.
Bu sezon toplam 26 maça çıkan milli futbolcu, 14 kez ağları sarsarken 7 de asist yaptı.
- 22.07.2020
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