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22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Beşiktaş Burak Yılmaz Lille'e mi transfer oluyor? Babasından flaş açıklama

'ın babasından dikkat çeken açıklaması!

Burak Yılmaz'ın babasından dikkat çeken transfer açıklaması!

'ın tecrübeli golcüsü 'ın adı son dönemlerde Fransız ekibi Lille ile anılıyordu. Yıldız ismin babası , konuya ilişkin yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı.

'ta gündeminin bir numaralı maddesi ... Siyah-beyazlı takımın golcü oyuncusu için Fransız ekibi Lille'in devreye girdiği iddia edilmişti. Yılmaz'ın babası konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Radyospor'a konuşan , "Babası peşinden koşan çocuktan futbolcu olmaz. Oğlumla ilgili en iyi kararı menajeri, kulübü ve kendisi verecektir. Oğlum kendiyle ilgili kararı verecek olgunlukta. Oğlumun Avrupa'dan transfer teklifleri alması beni mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Lille iddialarıyla ilgili şunu söyleyebilirim; ateş olmayan yerden duman çıkmaz" ifadelerini kullandı.

LILLE'DEN 2 YILLIK TEKLİF İDDİASI

Burak Yılmaz'ı izlemek için 'a geldiği ifade edilen Lille Sportif Direktörü Luis Campos'un, tecrübeli forvetle de görüştüğü ortaya çıktı. Campos'un Burak'a "Golcülüğünü beğeniyorum, seni Lille'de görmek istiyorum" dediği ve 2 yıllık sözleşme önerisinde bulunduğu öğrenildi.

Bu sezon toplam 26 maça çıkan milli futbolcu, 14 kez ağları sarsarken 7 de asist yaptı.

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  1. 22.07.2020
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