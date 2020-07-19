Beşiktaş'ın da istediği Cazorla'dan flaş karar!
İspanyol ekibi Villarreal'le bitecek olan sözleşmesini yenilemeyeceğini açıklayan Santi Cazorla, geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan tecrübeli yıldız, sportif direktör ya da antrenörlük yapmak istediğini dile getirdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İspanya La Liga takımlarından Villarreal ile son maçına çıkmaya hazırlanan Santi Cazorla, yeni adresiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. İspanyol yıldız Beşiktaş'ın da transfer listesindeydi.
Ülkesinin basınına konuşan Cazorla, eski takımı Arsenal'e göz kırptı ve şunları dile getirdi:
Arsenal'de nasıl bir iz bıraktım bilmiyorum bunu taraftarlara sormak lazım ancak herkese teşekkür etmek istiyorum. Villarreal sonrası ne yapacağımı henüz bilmiyorum. Belki antrenörlük ya da sportif direktörlük düşünebilirim. Ama her halükarda Arsenal'e dönmek isterim.
35 yaşındaki orta saha oyuncusu, İngiliz ekibinde forma giydiği dönemde toplam 180 maça çıkarken, 2 kez de FA Cup zaferi yaşadı.
- 19.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ın da istediği Cazorla'dan flaş karar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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