Beşiktaş'ın da istediği Cazorla'dan flaş karar!

İspanya La Liga takımlarından Villarreal ile son maçına çıkmaya hazırlanan Santi Cazorla, yeni adresiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. İspanyol yıldız Beşiktaş'ın da transfer listesindeydi.

Ülkesinin basınına konuşan Cazorla, eski takımı Arsenal'e göz kırptı ve şunları dile getirdi:

Arsenal'de nasıl bir iz bıraktım bilmiyorum bunu taraftarlara sormak lazım ancak herkese teşekkür etmek istiyorum. Villarreal sonrası ne yapacağımı henüz bilmiyorum. Belki antrenörlük ya da sportif direktörlük düşünebilirim. Ama her halükarda Arsenal'e dönmek isterim.

35 yaşındaki orta saha oyuncusu, İngiliz ekibinde forma giydiği dönemde toplam 180 maça çıkarken, 2 kez de FA Cup zaferi yaşadı.