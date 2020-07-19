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19 Temmuz 2020, Pazar
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'ın da istediği Cazorla'dan flaş karar!

Beşiktaş'ın da istediği Cazorla'dan flaş karar!

İspanyol ekibi Villarreal'le bitecek olan sözleşmesini yenilemeyeceğini açıklayan , geleceğine dair açıklamalarda bulundu. 'ın listesinde bulunan tecrübeli yıldız, sportif direktör ya da antrenörlük yapmak istediğini dile getirdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

takımlarından Villarreal ile son maçına çıkmaya hazırlanan , yeni adresiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. İspanyol yıldız 'ın da listesindeydi.

Ülkesinin basınına konuşan Cazorla, eski takımı 'e göz kırptı ve şunları dile getirdi:

Arsenal'de nasıl bir iz bıraktım bilmiyorum bunu taraftarlara sormak lazım ancak herkese teşekkür etmek istiyorum. Villarreal sonrası ne yapacağımı henüz bilmiyorum. Belki antrenörlük ya da sportif direktörlük düşünebilirim. Ama her halükarda Arsenal'e dönmek isterim.

35 yaşındaki orta saha oyuncusu, İngiliz ekibinde forma giydiği dönemde toplam 180 maça çıkarken, 2 kez de FA Cup zaferi yaşadı.

  1. 19.07.2020
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