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30 Haziran 2020, Salı
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'ndan 'a ret!

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Beşiktaş'a ret!

Kulübü 'ın "1986-87 sezonunda Denizlispor’da oynarken Beşiktaş maçı öncesi ’dan teşvik primi aldık" açıklaması sonrası şampiyonluğun Galatasaray'dan alınarak kendilerine verilmesi için 'na başvurda bulunmuştu. Siyah-beyazlıların bu başvurusu tarafından reddedildi.

Kulübü'nün 'ın teşvik itirafının ardından 1986-87 sezonunun şampiyonluğunun 'dan alınıp kendilerine verilmesine yönelik yaptığı başvuru, tarafından reddedildi.

Beşiktaş Kulübü'nün, 1986-87 sezonu şampiyonluğunu talep ettiği başvuru, zaman aşımı olduğu gerekçesiyle geri çevrildi.

Mesut Bakkal'ın "1986-87 sezonunda Denizlispor'da oynarken Beşiktaş maçı öncesi Galatasaray'dan teşvik primi aldık" açıklamasının ardından Beşiktaş'ın, şampiyonluğun Galatasaray'dan alınarak kendilerine verilmesi için 'ye yaptığı başvuru reddedildi. TFF, Beşiktaş'ın söz konusu talebini zaman aşımı nedeniyle reddetti.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

"TFF 30 Haziran 2020 günlü (25) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyayı inceleyerek aşağıdaki kararı almıştır. (*)

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği'nin, 'nun 19.06.2019 tarih E.2020/148 K.2020/1 sayılı kararına itirazı incelendi. 'ya yapılacak bildirimin son gününün 30.06.2020 tarihi olması dolayısı ile kulübün, olağanüstü toplantı talebi kabul edilerek dosya incelemeye alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

Kulüp Lisans Kurulu kararında usule ve esasa bir aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından başvurunun reddine, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu"

  1. 30.06.2020
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