Burak Yılmaz ve Dorukhan'dan resmi hamle! TFF'den sildirdiler - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
25 Mayıs 2020, Pazartesi
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ve Dorukhan'dan resmi hamle! 'den sildirdiler

Burak Yılmaz ve Dorukhan'dan resmi hamle! TFF'den sildirdiler

'ın yıldız futbolcuları ve , menajer 'in ismini kayıtlarından sildirdi. Ergezen kısa süre önce Beşiktaş'la bir sıkıntı yaşamıştı.

ekiplerinden formasını giyen iki yıldız futbolcu ve 'den sürpriz bir hamle geldi.

DORUKHAN VE MENAJERİ ARASINDA KRİZ YAŞANMIŞTI
Milliyet'in derlediği habere göre, Beşiktaş forması giyen Dorukhan Toköz flaş bir değişiklik kararı aldı. Beşiktaş ile menajeri arasında yaşanan sıkıntı sonrası Dorukhan Toköz temsilcisi ile yolları ayırdı.

'de Nejdet Ergezen'in ismi kalkarken henüz Dorukhan'ın yeni menajeri netleşmedi ancak yıldız futbolcunun ile el sıkıştığı iddia ediliyor.

BURAK YILMAZ DA İSMİ SİLDİRDİ...
Beşiktaş ile Nejdet Ergezen arasında yaşanan sıkıntı sonrası Burak Yılmaz Ergezen'in kendi menajeri olmadığını Ali Egesel ve Ogan Tarhan ile çalıştığını belirtmişti. Burak Yılmaz da Nejdet Ergezen'in futbolcusu görünmek istemediği için adını TFF'deki sayfasından kaldırttı.

  1. 25.05.2020
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