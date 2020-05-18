Beşiktaş'ın kalesine tanıdık isim! Sergen Yalçın...

Karius'la yollarını ayırdıktan sonra kaleci arayışlarına hız veren Beşiktaş, rotasını sürpriz bir isme çevirdi. Siyah-beyazlıl yönetimin, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da çok istediği Süper Lig'in deneyimli kalecisiyle temasa geçtiği öğrenildi. İşte detaylar...
18 Mayıs 2020 Pazartesi 06:40
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Corona virüsünün hem psikoloijik hem de ekonomik anlamda olumsuz etkilediği Beşiktaş, tüm bunlara rağmen gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.
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Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre eksik mevkiler için girişimlerine devam eden siyah-beyazlı yöneticiler ekonomik kriz nedeniyle özellikle bonservisi elinde olan yıldızlara yöneliyor.
Beşiktaş yönetimi sezonun henüz tamamlanmaması nedeniyle çalışmaları ağırdan alırken, listedeki bazı isimlerin de takımlarıyla sözleşmelerinin sona ermesini bekliyor.
Transferde önceliği kaleciye veren ve daha önce Sinan Bolat, Gikiewicz gibi isimleri gündemine alan Beşiktaş, bu kez yurt içine yöneldi.
KALEYE YENİ ADAY BETO!
Alman file bekçisi Loris Karius ile yollarını ayırdıktan sonra kaleci arayışlarını sürdüren Kara Kartal, rotasını Göztepe'nin başarılı kalecisi Beto'ya çevirdi.