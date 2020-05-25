Corona virüsü nedeniyle ertelenen Süper Lig için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, günü çift idmanla tamamladı. Siyah-beyazlı futbolcular, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde kondisyon ve taktik ağırlıklı çalıştı.
Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, günü çift idmanla tamamladı. Sabah salonda çalışan futbolcular akşam ise sahaya indi.
Yaklaşık 1,5 saat süren çalışma kondisyon ve taktik ağırlıklı geçti. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 top kapma, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı idmanlar yapıldı.
Antrenman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Beşiktaş yarın sabah 11.00 ve akşam 17.00'de yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
- 25.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ta Süper Lig için hazırlıklar devam ediyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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