Beşiktaş'ta Süper Lig için hazırlıklar devam ediyor! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
25 Mayıs 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Kartal'da hazırlılar sürüyor! Çift idman...

'ta için hazırlıklar devam ediyor!

Beşiktaş'ta Süper Lig için hazırlıklar devam ediyor!

nedeniyle ertelenen için hazırlıklarını sürdüren , günü çift idmanla tamamladı. Siyah-beyazlı futbolcular, yönetiminde kondisyon ve taktik ağırlıklı çalıştı.

yönetiminde Ümraniye 'nde hazırlıklarını sürdüren , günü çift idmanla tamamladı. Sabah salonda çalışan futbolcular akşam ise sahaya indi.

Yaklaşık 1,5 saat süren çalışma kondisyon ve taktik ağırlıklı geçti. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 top kapma, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı idmanlar yapıldı.

Antrenman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Beşiktaş yarın sabah 11.00 ve akşam 17.00'de yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

  1. 25.05.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'ta Süper Lig için hazırlıklar devam ediyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA