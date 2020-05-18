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18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Haberler Beşiktaş Meksikalı yıldıza Kartal pençesi! İşte o teklif...

Meksikalı yıldıza pençesi! İşte o teklif...

Meksikalı yıldıza Kartal pençesi! İşte o teklif...

çalışmalarını sürdüren için 'dan flaş bir iddia geldi. basını, siyah-beyazlıların, Tigres’te forma giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu ’a 3+1 yıllık teklif yaptığını duyurdu.

'ın gündeminde yer alan sağ kanat oyuncusu için basını ilginç bir iddiada bulundu. Siyah- beyazlıların 27 yaşındaki kanat oyuncusu Damm için menajeri ile temas kurduğunu ve hazırlanan sözleşmenin bir örneğinin kendilerine gönderildiği belirtildi.

Habere göre Beşiktaş'ın resmi olarak teklif yaptığı ilk oyuncu Meksika'nın Tigres takımıyla yollarını ayırma kararı alan Jürgen Damm oldu... 35.23 km hıza çıkarak tarafından yapılan araştırmaya göre dünyanın en hızlı ikinci oyuncusu kabul edilen Damm için hazırlanın sözleşmenin şartları şöyle:

Sözleşme süresi 3 yıllık. Artı 1 yıllık da opsiyon hakkı var.
Brüt 1 milyon 200 bin euro maaş. (Vergi ödemesi kendisine ait) Gösterdiği performansa göre yıllık brüt 100 ila 150 bin euro arasında maaş artışı.
Brüt 1 milyon 200 bin euro imza parası. (Üç yılda, her sene 400 bin euro olarak ödenecek)
127 bin euro menajerlik ücreti. Tek seferde ve anlaşma imzalandığında ödenecek.

  1. 18.5.2020
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