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18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Sürpriz aday

Sürpriz aday Fahd Moufi

çalışmalarını sürdüren , sözleşmesi biten oyunculara yönelmeye devam ederken gündeme gelen son isim 'dan oldu.

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren , sözleşmesi biten oyunculara yönelmeye devam ederken gündeme gelen son isim 'dan oldu. Lions de l'Atlas'a göre, Portekiz Ligi'ndeki başarılı performansıyla dikkat çeken sağ bek için Porto ve 'nın dışında Betis, Alaves ve Beşiktaş'ın da devrede olduğu belirtildi. altyapısında yetişen Faslı oyuncu, bu sezon Tondela formasıyla 23 maçta forma giydi.
  1. 18.5.2020
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