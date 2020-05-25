Ve takas gerçekleşiyor! Beşiktaş'ın gözdesini Trabzonspor kaptı
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ve Trabzonspor yaz transfer dönemi çalışmalarına aralıksız devam ederken aynı isim üzerinde birleşmişti. Bordo-mavililer sonucu merakla beklenen transfer yarışında kazanan taraf oldu. Bomba transferin takas yöntemiyle gerçekleşeceği ortaya çıktı.
25 Mayıs 2020 Pazartesi 12:58
Güncelleme: 25.05.2020 12:58
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da birçok oyuncu gündeme gelmeye devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Takımın yıldız futbolcuları Jose Sosa ve Novak'la yeni kontrat konusunda görüşmelerine devam eden bordo-mavililer listedeki yıldızlar için düğmeye bastı.
Kanat rotasyonuna takviye yapmak isteyen Trabzonspor'un yıldız futbolcunun kulübüyle temasa geçtiği öğrenildi.
Fırtına'nın ezeli rakibi Beşiktaş'ın da transfer gözdesi konumunda bulunan yıldız futbolcuyu takas yöntemiyle kadrosuna katacağı ortaya çıktı. İşte transferin detayları...
Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord forması giyen Luciano Narsingh'in Süper Lig'de lider durumda yer alan Trabzonspor'a transfer olacağı iddia edildi.