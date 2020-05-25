Ve takas gerçekleşiyor! Beşiktaş'ın gözdesini Trabzonspor kaptı - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Mayıs 2020, Pazartesi
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Ve takas gerçekleşiyor! Beşiktaş'ın gözdesini Trabzonspor kaptı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ve Trabzonspor yaz transfer dönemi çalışmalarına aralıksız devam ederken aynı isim üzerinde birleşmişti. Bordo-mavililer sonucu merakla beklenen transfer yarışında kazanan taraf oldu. Bomba transferin takas yöntemiyle gerçekleşeceği ortaya çıktı.
25 Mayıs 2020 Pazartesi 12:58 Güncelleme: 25.05.2020 12:58
Ve takas gerçekleşiyor! Beşiktaş'ın gözdesini Trabzonspor kaptı

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da birçok oyuncu gündeme gelmeye devam ediyor.

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Ve takas gerçekleşiyor! Beşiktaş'ın gözdesini Trabzonspor kaptı

Takımın yıldız futbolcuları Jose Sosa ve Novak'la yeni kontrat konusunda görüşmelerine devam eden bordo-mavililer listedeki yıldızlar için düğmeye bastı.

Ve takas gerçekleşiyor! Beşiktaş'ın gözdesini Trabzonspor kaptı

Kanat rotasyonuna takviye yapmak isteyen Trabzonspor'un yıldız futbolcunun kulübüyle temasa geçtiği öğrenildi.

Ve takas gerçekleşiyor! Beşiktaş'ın gözdesini Trabzonspor kaptı

Fırtına'nın ezeli rakibi Beşiktaş'ın da transfer gözdesi konumunda bulunan yıldız futbolcuyu takas yöntemiyle kadrosuna katacağı ortaya çıktı. İşte transferin detayları...


Ve takas gerçekleşiyor! Beşiktaş'ın gözdesini Trabzonspor kaptı

Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord forması giyen Luciano Narsingh'in Süper Lig'de lider durumda yer alan Trabzonspor'a transfer olacağı iddia edildi.

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