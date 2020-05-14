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14 Mayıs 2020, Perşembe
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Haberler Beşiktaş Meksikalı yıldızdan Beşiktaş'a yeşil ışık! "Haber bekliyorum"

: Menajerimden haber bekliyorum

Jürgen Damm: Menajerimden haber bekliyorum

'ın gündeminde yer alan Meksikalı sağ kanat oyuncusu , ülkesinin basınına geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı kulübün teklifini doğrulayan 27 yaşındaki yıldız, "Her ihtimale açığım, menajerimden haber bekliyorum" ifadesini kullandı.

'ın listesinde yer alan isimlerden Tigres'in sağ kanat oyuncusu , ülkesinde geleceği ile ilgili konuştu.

Arjantinli gazeteci Manuel Fanizza'ya konuşan 27 yaşındaki yıldız, Beşiktaş sorusuna, "Hep Ligi'nde oynadım. Hiç ülke dışına çıkmadım. MLS'e gidebilirim. Ama Avrupa daha fazla ilgimi çekiyor. Şansımı denemek istiyorum. Gelecekte her şey olabilir, her ihtimale açığım. Menajerimden haber bekliyorum" şeklinde cevap verdi.

"RIVER PLATE'E GİTMEM"
Meksika 'nda da oynayan Damm, adının geçtiği 'e kesinlikle gitmeyeceğini de belirtirken, "Her şey olabilir ama River'a gitmem. River Plate ile Rayados'a transfer olmam, bu iki takımda hayatta oynamam" dedi.

Tigre ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Damm, bu sezon 14 maçta forma giyerken, 1 asist yaptı.

  1. 14.05.2020
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