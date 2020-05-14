Jürgen Damm: Menajerimden haber bekliyorum
Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Meksikalı sağ kanat oyuncusu Jürgen Damm, ülkesinin basınına geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı kulübün teklifini doğrulayan 27 yaşındaki yıldız, "Her ihtimale açığım, menajerimden haber bekliyorum" ifadesini kullandı.
Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimlerden Tigres'in sağ kanat oyuncusu Jürgen Damm, ülkesinde geleceği ile ilgili konuştu.
Arjantinli gazeteci Manuel Fanizza'ya konuşan 27 yaşındaki yıldız, Beşiktaş sorusuna, "Hep Meksika Ligi'nde oynadım. Hiç ülke dışına çıkmadım. MLS'e gidebilirim. Ama Avrupa daha fazla ilgimi çekiyor. Şansımı denemek istiyorum. Gelecekte her şey olabilir, her ihtimale açığım. Menajerimden haber bekliyorum" şeklinde cevap verdi.
"RIVER PLATE'E GİTMEM"
Meksika Milli Takımı'nda da oynayan Damm, adının geçtiği River Plate'e kesinlikle gitmeyeceğini de belirtirken, "Her şey olabilir ama River'a gitmem. River Plate ile Rayados'a transfer olmam, bu iki takımda hayatta oynamam" dedi.
Tigre ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Damm, bu sezon 14 maçta forma giyerken, 1 asist yaptı.
- 14.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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