Haberler Galeri Karar verildi! Sezonun flaş ismi Beşiktaş'a dönüyor

Karar verildi! Sezonun flaş ismi Beşiktaş'a dönüyor

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre yürütülen operasyonda birçok yıldız isimle temaslar devam ederken, Süper Lig'e gösterdiği performansla damga vuran isim önümüzdeki sezondan itibaren yeniden siyah-beyazlı formayı giyecek.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 12:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





