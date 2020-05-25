Karar verildi! Sezonun flaş ismi Beşiktaş'a dönüyor
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre yürütülen operasyonda birçok yıldız isimle temaslar devam ederken, Süper Lig'e gösterdiği performansla damga vuran isim önümüzdeki sezondan itibaren yeniden siyah-beyazlı formayı giyecek.
25 Mayıs 2020 Pazartesi 12:03
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Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın takıma dokunuşlarını yapmaya başladı.
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Geçtiğimiz sezonun ortasında takımın başına geçen 47 yaşındaki teknik adam elindeki mevcut oyunculardan maksimum verim almayı başarmıştı.
Yeni sezon öncesi yönetimle koordineli bir şekilde kadro mühendisliği çalışmalarına devam eden Sergen Yalçın gidecek ve gelecek isimler üzerinde kararlar vermeye başladı.
Buna göre ilk hamlesini yapan Beşiktaş yönetimi bu sezon Süper Lig'de gösterdiği performansla parmak ısırtan isim için harekete geçti.
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