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30 Haziran 2020, Salı
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Mecburi ayrılık

Mecburi ayrılık

, ile yollarını sezon sonu 'mutlu' bir şekilde ayıracak.

, ile yollarını sezon sonu 'mutlu' bir şekilde ayıracak. Sezon başında 'den kiralanan Elneny, 31 mücadelede 3 asistlik performans ortaya koydu. Mısırlı ön libero, mecburen lig bitiminde Ada'ya geri dönecek. Tecrübeli oyuncu, sözleşmesindeki 18 milyon euro'luk satın alma maddesi sebebiyle 'tan ayrılmak zorunda.

  1. 30.6.2020
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