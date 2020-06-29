Sergen Yalçın'ın gözdesinden Beşiktaş'a kötü haber!
Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak için kolları sıvayan Beşiktaş'a transferde kötü haber geldi. Siyah-beyazlılar, Feyenoord'un başarılı ön liberosu Leroy Fer'i gündemine almıştı. Sergen Yalçın'ın gözdesi konumunda bulunan Hollandalı futbolcu kulübüyle sözleşme yenileme kararı aldı.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Feyenoord'un yetenekli ön liberosu Leroy Fer için Beşiktaş'ın girişimleri oyuncu ile sözleşme yenileme kararı alınması sebebiyle suya düşmek üzere...
Bu sezon Feyenoord formasıyla başarılı bir performans ortaya koyan Leroy Fer için Beşiktaş'ın ciddi girişimleri olmasına rağmen oyuncunun Feyenoord'da kalmaya karar verdiği iddia edildi. Hollanda basını, yıllık 1 milyon euro civarında bir kazancı olan Leroy Fer'in Türkiye'de herhangi bir kulüübe gitmenin kariyeri için doğru olmayacağını düşünerek takımda kalmayı seçtiğini iddia ediyor.
Yakın zamanda Orkun Kökçü, Jens Toornstra, Mark Diemers ile de geçtiğimiz hafta sözleşme yenilemeleri gerçekleştirilmişti. Takımın bu sezon savunma merkezinde oynayan Eric Botteghin ile ise anlaşmaya varılamadığı ve Brezilyalı stoper ile büyük ihtimalle yolların ayrılacağı ifade ediliyor.
Orta saha Leroy Fer bu sezon 23 Lig, 5 Avrupa Ligi, 3 Hollanda Kupası ve 3 Avrupa Ligi ön elemeleri olmak üzere 34 maça çıkmış ve 5 gol 2 asistlik performans katkısı sağlamıştı.
- 30.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sergen Yalçın'ın gözdesinden Beşiktaş'a kötü haber! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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