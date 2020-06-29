Sergen Yalçın'ın gözdesinden Beşiktaş'a kötü haber! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
29 Haziran 2020, Pazartesi
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'ın gözdesinden 'a kötü haber!

Sergen Yalçın'ın gözdesinden Beşiktaş'a kötü haber!

Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak için kolları sıvayan 'a transferde kötü haber geldi. Siyah-beyazlılar, Feyenoord'un başarılı ön liberosu 'i gündemine almıştı. 'ın gözdesi konumunda bulunan Hollandalı futbolcu kulübüyle sözleşme yenileme kararı aldı.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Feyenoord'un yetenekli ön liberosu için 'ın girişimleri oyuncu ile sözleşme yenileme kararı alınması sebebiyle suya düşmek üzere...

Bu sezon Feyenoord formasıyla başarılı bir performans ortaya koyan Leroy Fer için Beşiktaş'ın ciddi girişimleri olmasına rağmen oyuncunun Feyenoord'da kalmaya karar verdiği iddia edildi. basını, yıllık 1 milyon euro civarında bir kazancı olan Leroy Fer'in 'de herhangi bir kulüübe gitmenin kariyeri için doğru olmayacağını düşünerek takımda kalmayı seçtiğini iddia ediyor.

Yakın zamanda Orkun Kökçü, Jens Toornstra, Mark Diemers ile de geçtiğimiz hafta sözleşme yenilemeleri gerçekleştirilmişti. Takımın bu sezon savunma merkezinde oynayan Eric Botteghin ile ise anlaşmaya varılamadığı ve Brezilyalı stoper ile büyük ihtimalle yolların ayrılacağı ifade ediliyor.

Orta saha Leroy Fer bu sezon 23 Lig, 5 , 3 Hollanda Kupası ve 3 Avrupa Ligi ön elemeleri olmak üzere 34 maça çıkmış ve 5 gol 2 asistlik performans katkısı sağlamıştı.

  1. 30.06.2020
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