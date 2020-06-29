Beşiktaşlı Larin transferde 1 numara! O golcü yerine... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
29 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Beşiktaş Transferde 1 numaralı hedef oldu! O golcü yerine...

Beşiktaşlı Larin transferde 1 numara! O golcü yerine...

Beşiktaşlı Larin transferde 1 numara! O golcü yerine...

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Gelecek sezon iddialı bir kadro kurarak şampiyonluğu hedefleyecek siyah beyazlıların, oyuncu satışlarından gelecek parayla transfer yapmak istediği biliniyor. Bu bağlamda çalışmalarını yürüten Beşiktaş, Larin için gelecek teklifleri değerlendirecek. Öte yandan kulübünün 1 numaralı hedefi Kanadalı golcü oldu! İşte o gelişme ve detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Beşiktaş'ın sezon başında Zulte Waregem'e kiraladığı , Belçika'da transferin 1 numaralı ismi olmayı başardı.

Kısa süre önce Mbokani ile sözleşme yenileyen 'in, forvet tandemi için düşündüğü ismin Cyle Larin olduğu ifade ediliyor.

Voetbalbelgie.be adlı internet sitesinde konu ile ilgili yer alan haberde kulübün gelecek sezon Zinho Gano ile yola devam etmek istemediği ve Larin'i buraya monte etmeyi hedeflediği aktarıldı.

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Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Zulte Waregem'in kısa süre içerisinde Beşiktaş ile pazarlığa başlayacağı ve 2.5 milyon euroluk serbest kalma maddesini kullanacağı ifade edildi.

Cyle Larin bu sezon toplamda 33 maça çıkarken 9 gol 11 asistle oynadı.

  1. 29.06.2020
  2. Güncelleme: 29.06.2020 21:49
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