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29 Haziran 2020, Pazartesi
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Eto'o tesislerinde konuştu! Sözleşme...

Eto'o Beşiktaş tesislerinde konuştu! Sözleşme...

Geleceğe dair yatırımlarına devam eden , U19 takımı için Gabonlu 'o Beh Nguema'yı denemeye aldı. Konu ile ilgili konuşan genç futbolcu, işlerin istediği gibi gittiğini ve yakında profesyonel sözleşme imzalayacağını ifade etti. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

, U19 takımına genç bir yeteneği katmaya hazırlanıyor. Gabonlu futbolcu 'o Beh Nguema, siyah beyazlılar için forma giyecek.

Genç futbolcu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"İşler istediğim gibi gitti. Geleceğim hakkında ümitliyim ve sakinim. Bu iyi bir durum. 19 yaşın altındakiler ve profesyöneller arasında çok büyük farklar var.

Rezerv takım ile diğer kategoriler dahil olmak üzere 4 hoca tarafından denemeye tabi tutuldum. Antrenmanlarımız inanılmaz yoğunlukta geçiyor. Oyun içerisinde fazlasıyla teknik bilgi var ve çok canlı. 90 dakika uyanık olmamız lazım. Bu sebeple dış etmenlerle ilgilenmemeliyiz. Bireysel çalışmaların ardından genç takımlara katılmaya ikna oldum. Teknik ekibin ve kulüp yöneticilerinin benimle ilgili vereceği kararı bekliyorum."

  1. 29.06.2020
  2. Güncelleme: 29.06.2020 14:07
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