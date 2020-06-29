Eto'o Beşiktaş tesislerinde konuştu! Sözleşme...
Geleceğe dair yatırımlarına devam eden Beşiktaş, U19 takımı için Gabonlu Jorel Eto'o Beh Nguema'yı denemeye aldı. Konu ile ilgili konuşan genç futbolcu, işlerin istediği gibi gittiğini ve yakında profesyonel sözleşme imzalayacağını ifade etti. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Beşiktaş, U19 takımına genç bir yeteneği katmaya hazırlanıyor. Gabonlu futbolcu Jorel Eto'o Beh Nguema, siyah beyazlılar için forma giyecek.
Genç futbolcu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"İşler istediğim gibi gitti. Geleceğim hakkında ümitliyim ve sakinim. Bu iyi bir durum. 19 yaşın altındakiler ve profesyöneller arasında çok büyük farklar var.
Rezerv takım ile diğer kategoriler dahil olmak üzere 4 hoca tarafından denemeye tabi tutuldum. Antrenmanlarımız inanılmaz yoğunlukta geçiyor. Oyun içerisinde fazlasıyla teknik bilgi var ve çok canlı. 90 dakika uyanık olmamız lazım. Bu sebeple dış etmenlerle ilgilenmemeliyiz. Bireysel çalışmaların ardından genç takımlara katılmaya ikna oldum. Teknik ekibin ve kulüp yöneticilerinin benimle ilgili vereceği kararı bekliyorum."
- 29.06.2020
- Güncelleme: 29.06.2020 14:07
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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