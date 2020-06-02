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02 Haziran 2020, Salı
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Vida'nın yerine geliyor! 'tan 'Ada' çıkarması

Vida'nın yerine geliyor! Beşiktaş'tan 'Ada' çıkarması

Bu sezon ile yakaladığı çıkışı sürdürmek isteyen 'ta gelecek sezon hazırlıkları şimdiden başladı. Yapılacak transferler için kaynak yaratmak isteyen siyah-beyazlılar, bazı isimlerle de yollarını ayırmayı planlıyor. Bu isimlerden olan Hrıvat savunmacı için teklifleri değerlendirme kararı alan terübeli savunmacının da yerini doldurmak istiyor. İşte detaylar...

'ya gelen teklifleri değerlendirmeye alan ve gelecek sezon yeni bir savunma hattı kurmayı düşünen 'ta arayışlar sürerken gözler 'ye çevrildi. Daha çok sözleşmesi bitecek olan isimlerle ilgilenen siyahbeyazlılar, Middlesbrough takımının deneyimli savunma oyuncusu Ryan Shotton'ı gündemine dahil etti. 31 yaşındaki oyuncu ile bir görüşme planlayan Kara 'ın bu transferi sonlandırması sürpriz sayılmayacak. 2017-2018 sezonunda bir başka İngiliz ekibi Birmingham'dan edilen oyuncu stoper dışında zaman zaman sağ bekte de görev alabiliyor.

17 MAÇTA OYNADI
Bu sezon Middlesbrough ile toplam 17 karşılaşmaya çıkan Shotton toplam 1530 dakika sahada kalırken 3 kez de sarı kart gördü. Kariyerinde 288 karşılaşmaya çıkan tecrübeli isim toplam 9 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Beşiktaş'ın Shotton dışında alternatifleri de olduğu öğrenilirken sezon biter bitmez yeni bir stoperle imza atılması bekleniyor. (Yeni Asır)

  1. 02.06.2020
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