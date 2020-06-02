Vida'nın yerine geliyor! Beşiktaş'tan 'Ada' çıkarması
Bu sezon Sergen Yalçın ile yakaladığı çıkışı sürdürmek isteyen Beşiktaş'ta gelecek sezon hazırlıkları şimdiden başladı. Yapılacak transferler için kaynak yaratmak isteyen siyah-beyazlılar, bazı isimlerle de yollarını ayırmayı planlıyor. Bu isimlerden olan Hrıvat savunmacı Domagoj Vida için teklifleri değerlendirme kararı alan Kartal terübeli savunmacının da yerini doldurmak istiyor. İşte detaylar...
Domagoj Vida'ya gelen teklifleri değerlendirmeye alan ve gelecek sezon yeni bir savunma hattı kurmayı düşünen Beşiktaş'ta arayışlar sürerken gözler İngiltere'ye çevrildi. Daha çok sözleşmesi bitecek olan isimlerle ilgilenen siyahbeyazlılar, Middlesbrough takımının deneyimli savunma oyuncusu Ryan Shotton'ı gündemine dahil etti. 31 yaşındaki oyuncu ile bir görüşme planlayan Kara Kartal'ın bu transferi sonlandırması sürpriz sayılmayacak. 2017-2018 sezonunda bir başka İngiliz ekibi Birmingham'dan transfer edilen oyuncu stoper dışında zaman zaman sağ bekte de görev alabiliyor.
17 MAÇTA OYNADI
Bu sezon Middlesbrough ile toplam 17 karşılaşmaya çıkan Shotton toplam 1530 dakika sahada kalırken 3 kez de sarı kart gördü. Kariyerinde 288 karşılaşmaya çıkan tecrübeli isim toplam 9 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Beşiktaş'ın Shotton dışında alternatifleri de olduğu öğrenilirken sezon biter bitmez yeni bir stoperle imza atılması bekleniyor. (Yeni Asır)
- 02.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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