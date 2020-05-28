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28 Mayıs 2020, Perşembe
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Haberler Beşiktaş Gökhan ve Caner'den yönetime mesaj! Yeni sözleşme...

ve : Maaşımızda indirime hazırız

Gökhan Gönül ve Caner Erkin: Maaşımızda indirime hazırız

ve 'den yönetimine mesaj gitti. Tecrübeli isimlerin yeni sözleşme için, “Maaşımızda indirime hazırız. Beşiktaş’ı zora sokmayız” dedikleri bildirildi.

Bir yandan maddi olarak uygun takviyeler için çalışan yönetimi diğer taraftan da iç transferdeki sorunları halletmek için uğraşırken, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan iki isimden iyi haber geldi.

Bir süredir 'ye dönecekleri konuşulan ve 'in siyah-beyazlı idarecilere mesaj yollayarak Beşiktaş'ta kalmak istediklerini ilettiği kaydedildi. İki tecrübeli futbolcunun da yeni sözleşme için "Maaşımızda indirime hazırız. Böyle bir durumda Beşiktaş'ı zora sokmayız" dedikleri gelen haberler arasında.

başkanlığındaki yönetimin bu makul öneriye ne cevap vereceği merakla bekleniyor. Daha önce Gökhan'la bir yıllık daha anlaşmaya vardığı iddia edilen Beşiktaş, sol bek alternatifleri için de pek çok futbolcuyla görüşmeler yapıyordu.

  1. 28.5.2020
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