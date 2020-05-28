Gökhan Gönül ve Caner Erkin: Maaşımızda indirime hazırız
Gökhan Gönül ve Caner Erkin'den Beşiktaş yönetimine mesaj gitti. Tecrübeli isimlerin yeni sözleşme için, “Maaşımızda indirime hazırız. Beşiktaş’ı zora sokmayız” dedikleri bildirildi.
Bir yandan maddi olarak uygun takviyeler için çalışan Beşiktaş yönetimi diğer taraftan da iç transferdeki sorunları halletmek için uğraşırken, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan iki isimden iyi haber geldi.
Bir süredir Fenerbahçe'ye dönecekleri konuşulan Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in siyah-beyazlı idarecilere mesaj yollayarak Beşiktaş'ta kalmak istediklerini ilettiği kaydedildi. İki tecrübeli futbolcunun da yeni sözleşme için "Maaşımızda indirime hazırız. Böyle bir durumda Beşiktaş'ı zora sokmayız" dedikleri gelen haberler arasında.
Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetimin bu makul öneriye ne cevap vereceği merakla bekleniyor. Daha önce Gökhan'la bir yıllık daha anlaşmaya vardığı iddia edilen Beşiktaş, sol bek alternatifleri için de pek çok futbolcuyla görüşmeler yapıyordu.
- 28.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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