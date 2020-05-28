Gökhan Gönül ve Caner Erkin: Maaşımızda indirime hazırız

Bir yandan maddi olarak uygun takviyeler için çalışan Beşiktaş yönetimi diğer taraftan da iç transferdeki sorunları halletmek için uğraşırken, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan iki isimden iyi haber geldi.

Bir süredir Fenerbahçe'ye dönecekleri konuşulan Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in siyah-beyazlı idarecilere mesaj yollayarak Beşiktaş'ta kalmak istediklerini ilettiği kaydedildi. İki tecrübeli futbolcunun da yeni sözleşme için "Maaşımızda indirime hazırız. Böyle bir durumda Beşiktaş'ı zora sokmayız" dedikleri gelen haberler arasında.

Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetimin bu makul öneriye ne cevap vereceği merakla bekleniyor. Daha önce Gökhan'la bir yıllık daha anlaşmaya vardığı iddia edilen Beşiktaş, sol bek alternatifleri için de pek çok futbolcuyla görüşmeler yapıyordu.