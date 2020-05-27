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Caner Erkin transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe'ye dönecekken...
Corona virüsü tedbirleri kapsamında liglere verilen arayı değerlendiren kulüpler birçok isimle temaslarını sıklaştırmıştı. Bu kulüplerden olan Fenerbahçe de transferde yerli isimlere yönelmiş ve eski futbolcularından Caner Erkin'i tekrar kadrosuna katacağı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Bu transfer de son günlerde sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...
27 Mayıs 2020 Çarşamba 16:02
Güncelleme: 27.05.2020 16:03
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Loris Karius'un FIFA'ya giderek sözleşmesini tek taraflı feshetmesinin ardından Mohamed Elneny'nin de kulübe ihtar çekmesinin ardından Beşiktaş'ta yeni sezonun kadrosunun nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.
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YÖNETİMİ ZORA SOKTU 1.3 milyon avroluk alacağını alamadığı gerekçesiyle yönetime ihtarname çeken 27 yaşındaki futbolcu, ekonomik anlamda sıkıntılar yaşayan Beşiktaş'ın elini bağladı.
"OYNAMADIĞIN AYLARI MAAŞINI ÖDEYEMEYİZ" Beşiktaş'tan sezon başından bu yana 1.3 milyon Euro'luk alacağı bulunan Elneny, kulübe ihtarname çektikten sonra yöneticiler Mısırlı futbolcuya, 'Oynamadığın aylardaki maaşını ödeyemeyiz!' yanıtını verdi.
KALAN 8 MAÇTA OYNAMAYABİLİR Bunun üzerine alacaklarını alamazsa yöneticilere kalan 8 maçta oynamayacağını söyleyen Elneny, Beşiktaş'a ültimatom çekti. Karius gibi takımdan ayrılabileceğini söyleyen 27 yaşındaki futbolcu, parasını almadığı takdirde kalan maçlarda takımda olmayabilir.
CANER İNDİRİMİ KABUL ETTİ Bu doğrultuda sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Caner Erkin, kulübü ekonomik anlamda daha fazla zor sokmamak adına kulüpte kalmak için maaş indirimini kabul edeceklerini yönetime iletmişti.