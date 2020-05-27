Caner Erkin transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe'ye dönecekken...

Corona virüsü tedbirleri kapsamında liglere verilen arayı değerlendiren kulüpler birçok isimle temaslarını sıklaştırmıştı. Bu kulüplerden olan Fenerbahçe de transferde yerli isimlere yönelmiş ve eski futbolcularından Caner Erkin'i tekrar kadrosuna katacağı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Bu transfer de son günlerde sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...