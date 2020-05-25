Loris Karius'a büyük şok! Antrenmana bile gelme
Beşiktaş'ta gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan Loris Karius, siyah-beyazlı takımla olan sözleşmesini feshetmişti. Yeni durağının neresi olacağı belirsizliğini koruyan Alman file bekçisinin bonservisini elinde bulunduran İngiliz devi Liverpool tavrını net bir şekilde koydu.
Beşiktaş'tan olaylı bir şekilde ayrılan Loris Karius'un bundan sonraki kariyeriyle ilgili olarak son durumu İngiliz basını yazdı.
BEŞİKTAŞ'TA BEKLENTİLERİN ALTINDA KALMIŞTI
Liverpool'dan Beşiktaş'a kiralık olarak gelen Loris Karius, siyah-beyazlılarda beklentilerin altında kaldı. Alman eldiven, birçok kez taraftarların sert eleştirilerine maruz kaldı.
FIFA'YA BAŞVURMUŞTU
Beşiktaş'tan alacaklarını tahsil edemediğini ifade eden Karius, geride bıraktığımız haftalarda olaylı bir şekilde Türkiye'den ayrılmış ve siyah-beyazlılarla FIFA'lık olmuştu.
LIVERPOOL, KARIUS'UN ANTRENMANA BİLE ÇIKMASINI İSTEMİYOR
Ajansspor'un derlediği habere göre, Ada basını, Loris Karius adına Liverpool defterinin kapandığı ve bu konuda kendisinin de haberinin olduğu ifade etti. Jürgen Klopp kararını net şekilde verdi. Hatta, Karius'un Liverpool ile antrenmanlara çıkması bile istenmiyor.
HERTHA BERLİN İLGİ GÖSTERİYOR
Haberde ayrıca Loris Karius'a Almanya'dan Hertha Berlin'in ilgi gösterdiği ve transferde bu kulübün öne çıktığı hatırlatıldı.
İNGİLTERE'DE KARİYERİNE DEVAM EDEBİLİR Mİ?
Karius'a İngiltere'den ise Wolverhampton ile West Ham United ilgi gösterdi. Ancak; bu durum sadece ilgi düzeyinde kaldı.
- 25.05.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Loris Karius'a büyük şok! Antrenmana bile gelme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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