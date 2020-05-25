Loris Karius'a büyük şok! Antrenmana bile gelme - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
25 Mayıs 2020, Pazartesi
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'a büyük şok! Antrenmana bile gelme

Loris Karius'a büyük şok! Antrenmana bile gelme

'ta gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan , siyah-beyazlı takımla olan sözleşmesini feshetmişti. Yeni durağının neresi olacağı belirsizliğini koruyan Alman file bekçisinin bonservisini elinde bulunduran İngiliz devi tavrını net bir şekilde koydu.

'tan olaylı bir şekilde ayrılan 'un bundan sonraki kariyeriyle ilgili olarak son durumu İngiliz basını yazdı.

BEŞİKTAŞ'TA BEKLENTİLERİN ALTINDA KALMIŞTI
'dan Beşiktaş'a kiralık olarak gelen Loris Karius, siyah-beyazlılarda beklentilerin altında kaldı. Alman eldiven, birçok kez taraftarların sert eleştirilerine maruz kaldı.

FIFA'YA BAŞVURMUŞTU
Beşiktaş'tan alacaklarını tahsil edemediğini ifade eden Karius, geride bıraktığımız haftalarda olaylı bir şekilde 'den ayrılmış ve siyah-beyazlılarla 'lık olmuştu.

LIVERPOOL, KARIUS'UN ANTRENMANA BİLE ÇIKMASINI İSTEMİYOR
Ajansspor'un derlediği habere göre, Ada basını, Loris Karius adına Liverpool defterinin kapandığı ve bu konuda kendisinin de haberinin olduğu ifade etti. Jürgen Klopp kararını net şekilde verdi. Hatta, Karius'un Liverpool ile antrenmanlara çıkması bile istenmiyor.

HERTHA BERLİN İLGİ GÖSTERİYOR
Haberde ayrıca Loris Karius'a 'dan 'in ilgi gösterdiği ve transferde bu kulübün öne çıktığı hatırlatıldı.

İNGİLTERE'DE KARİYERİNE DEVAM EDEBİLİR Mİ?
Karius'a 'den ise Wolverhampton ile ilgi gösterdi. Ancak; bu durum sadece ilgi düzeyinde kaldı.

  1. 25.05.2020
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