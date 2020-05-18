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18 Mayıs 2020, Pazartesi
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'ta ayrılık! Rebocho'nun imzası an meselesi

Beşiktaş'ta ayrılık! Rebocho'nun imzası an meselesi

'ta son dakika haberi... Siyah beyazlıların sezon başında Guinamp'tan kiraladığı için Fransız basını önemli bir haberi okuyucularına aktardı. Buna göre Portekizli futbolcunun, yeni takımına kısa süre içerisinde imza atması bekleniyor. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'ta ayrılık rüzgarları esiyor... Siyah beyazlıların sezon başında Guinamp'tan kiraladığı , Nantes'a oluyor.

Hommedumatch.fr adlı internet sitesinin okuyucularına aktardığı bilgilere göre Rebocho, kısa süre içerisinde Nantes'a resmi imzayı atacak.

Fransız ekibinin temsilcilerinin bir süredir Rebocho ile temasta olduğu aktarılan haberde, artık son aşamaya gelindiği kaydedildi.

Pedro Rebocho, bu sezon Beşiktaş formasıyla toplamda 18 müsabakada rol alırken gol veya asist yapma başarısı gösterememişti.

  1. 18.05.2020
  2. Güncelleme: 18.05.2020 13:16
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