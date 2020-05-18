Beşiktaş'ta ayrılık! Rebocho'nun imzası an meselesi
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlıların sezon başında Guinamp'tan kiraladığı Pedro Rebocho için Fransız basını önemli bir haberi okuyucularına aktardı. Buna göre Portekizli futbolcunun, yeni takımına kısa süre içerisinde imza atması bekleniyor. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarları esiyor... Siyah beyazlıların sezon başında Guinamp'tan kiraladığı Pedro Rebocho, Nantes'a transfer oluyor.
Hommedumatch.fr adlı internet sitesinin okuyucularına aktardığı bilgilere göre Rebocho, kısa süre içerisinde Nantes'a resmi imzayı atacak.
Fransız ekibinin temsilcilerinin bir süredir Rebocho ile temasta olduğu aktarılan haberde, artık son aşamaya gelindiği kaydedildi.
Pedro Rebocho, bu sezon Beşiktaş formasıyla toplamda 18 müsabakada rol alırken gol veya asist yapma başarısı gösterememişti.
- 18.05.2020
- Güncelleme: 18.05.2020 13:16
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ta ayrılık! Rebocho'nun imzası an meselesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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