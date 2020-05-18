Beşiktaş'ta ayrılık! Rebocho'nun imzası an meselesi

Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarları esiyor... Siyah beyazlıların sezon başında Guinamp'tan kiraladığı Pedro Rebocho, Nantes'a transfer oluyor.

Hommedumatch.fr adlı internet sitesinin okuyucularına aktardığı bilgilere göre Rebocho, kısa süre içerisinde Nantes'a resmi imzayı atacak.

Fransız ekibinin temsilcilerinin bir süredir Rebocho ile temasta olduğu aktarılan haberde, artık son aşamaya gelindiği kaydedildi.

Pedro Rebocho, bu sezon Beşiktaş formasıyla toplamda 18 müsabakada rol alırken gol veya asist yapma başarısı gösterememişti.