Beşiktaşlı Vida'ya Arsenal talip oldu!
Beşiktaş'ta ve Hırvatistan Milli Takımı'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken defans oyuncusu Domagoj Vida'ya, İngiliz ekibi Arsenal'in talip olduğu öğrenildi.
Beşiktaş'a 2017- 18 sezonunda bonservis bedeli olmadan kazandırılan Domagoj Vida, Kara Kartal'da görev yaptığı 3 dönemde ortaya koyduğu performansla takımın en istikrarlı futbolcuları arasında yer aldı.
Bedelsiz olarak alınması sebebiyle maaşına ek olarak imza parası da alan ve bundan dolayı sezon başına kulüpten 3 milyon Euro'luk geliri bulunan stoper, Beşiktaş'ta en yüksek ücret alan isimlerin başında geliyor.
Yeni Asır'da yer alan habere göre yönetimin, ya maaşında büyük oranda indirim ya da ayrılık beklediği yıldız isme, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in talip olduğu ortaya çıktı.
Beşiktaş'ın Ada'dan 10 milyon Euro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde transfere olumlu yanıt vereceği belirtildi.
- 18.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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