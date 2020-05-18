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18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Beşiktaşlı Vida'ya talip oldu!

Beşiktaşlı Vida'ya Arsenal talip oldu!

'ta ve Hırvatistan Milli Takımı'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken defans oyuncusu 'ya, İngiliz ekibi 'in talip olduğu öğrenildi.

'a 2017- 18 sezonunda bonservis bedeli olmadan kazandırılan , Kara Kartal'da görev yaptığı 3 dönemde ortaya koyduğu performansla takımın en istikrarlı futbolcuları arasında yer aldı.

Bedelsiz olarak alınması sebebiyle maaşına ek olarak imza parası da alan ve bundan dolayı sezon başına kulüpten 3 milyon Euro'luk geliri bulunan stoper, Beşiktaş'ta en yüksek ücret alan isimlerin başında geliyor.

Yeni Asır'da yer alan habere göre yönetimin, ya maaşında büyük oranda indirim ya da ayrılık beklediği yıldız isme, ekiplerinden 'in talip olduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın Ada'dan 10 milyon Euro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde transfere olumlu yanıt vereceği belirtildi.

  1. 18.05.2020
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