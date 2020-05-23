Beşiktaş'tan Quaresma'ya kötü haber!
Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş’a geri dönmek isteyen Portekizli stara olumsuz cevap verildi. Ayrılırken kulübü FIFA’ya şikayet etmesi ve ilerlemiş yaşı nedeniyle Quaresma’nın isteği kabul edilmedi. İşte detaylar...
Beşiktaş'tan Quaresma'ya ret… Portekizli oyuncunun Siyah-Beyazlı takıma geri dönme isteğinin yönetim kurulu tarafından kabul görmediği öğrenildi. Sezon başında Kasımpaşa'ya giden 36 yaşındaki oyuncuya ne yönetimin ne de Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın onay vermediği ve kapının kapalı olduğu öne sürüldü. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet eden Quaresma için yöneticilerle yaptığı değerlendirmede, "Yıllarca formamızı giyen bir oyuncunun bunu yapması affedilemez" dediği ortaya çıktı.
- 23.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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