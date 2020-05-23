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23 Mayıs 2020, Cumartesi
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Haberler Beşiktaş Kartal'a dev stoper! İtalyan basını duyurdu

'a yeni kule Çizme’den! ...

Beşiktaş'a yeni kule Çizme’den! Jhon Chancellor...

'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... , Brescia’nın küme düşmesi durumunda takımdan ayrılacağı ifade edilen stoper ’u siyah beyazlı ekibin yakın takibe aldığını duyurdu. İşte detaylar...

'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlılar, bugüne kadar birçok isimle temasa geçerken, listesine yeni bir oyuncu daha dahil oldu. Bu oyuncunun Brescia'da forma giyen 28 yaşındaki Venezuelalı stoper olduğu öğrenildi. İtalyan basını haberi manşetten duyurdu. , 1.97'lik dev stoperin pek çok Serie A takımının dikkatini çektiği ancak Venezuelalı oyuncunun pasaportu olmadığı gerekçesiyle 'da devam etmesinin oldukça zor olduğunun altını çizdi.

ÖNCE BİR SENELİK KİRALANACAK
Brescia'nın küme düşmesi durumunda takımdan ayrılacağı belirtilen Jhon Chancellor'u isteyen takımlar arasında Beşiktaş'ın da yer aldığı iddia edildi. İtalyan ekibiyle 2022 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan Jhon Chancellor için bu yüzden yüksek bir bonservis bedeli istenemeyeceği belirtildi. Beşiktaş yönetiminin ise bu konuda Brescia ile masaya oturarak tecrübeli oyuncuyu çok uygun bir maliyet karşılığında satın alma opsiyonlu kiralık olarak renklerine katmak istediğini İtalyan yetkililere söyleyeceği öğrenildi.

Profesyonel kariyerinde 143 resmi maça çıkan Chancellor, bu periyotta rakip fileleri 11 kez havalandırmayı başardı.

KAYSERİ'YE YAKIN TAKİP
Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, 'un iki yıldızı Bernard Mensah ve Emre Demir'i yakın takibe aldı. Beşiktaş yönetimi, sarı kırmızılılarla temasa geçerek, sözleşmeleri 2022'de bitecek olan iki oyuncuyla da yakından ilgilendiklerini belirtti. başkanlığındaki yönetimin, bu oyuncular için Kaysersipor'a takas teklifi sunacağı ve sezon sonuna kadar yanıt bekleyeceği ifade edildi.

  1. 23.5.2020
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