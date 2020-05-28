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28 Mayıs 2020, Perşembe
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Beşiktaşlı 'ya talip çıktı! Yeni rotası...

Beşiktaşlı Enzo Roco'ya talip çıktı! Yeni rotası...

Beşiktaş'a geldiği günden bu yana istenileni veremeyen için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. 2021 yazında siyah beyazlılarla sözleşmesi sona erecek savunmacı için ülkesi Şili'den talip çıktığı yazıldı. İşte o gelişme... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Beşiktaş'ın 2018-19 sezonunda CD Cruz Azul'dan kadrosuna dahil ettiği için ülkesi Şili'den önemli bir iddiası geldi.

Encancha.cl adlı internet sitesinin konu ile ilgili aktardığı haber şu şekilde;

"Enzo Roco'nun 'nun radarında olduğu iddia ediliyor.

2021 Haziran ayında Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek Enzo Roco'nun, Colo Colo'nun yörüngesinde olduğu belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, Avrasya kulübünde oynayan savunmacıya transferde ilgi gösterecek tek kulüp Colo Colo.

Öte yandan Club Deportivo Universidad Catolica da oyuncuyla ilgileniyordu ancak, Türkiye'den Şili'ye transferinin zor olduğunu biliyorlar. Çünkü Roco, kendini gösterebilmek için 1 sezon daha kulübünde kalmak istiyor.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA NETLEŞECEK
Öte yandan Roco'nun, geleceğine ilişkin son kararını önümüzdeki haftalarda alacağı ifade edildi."

  1. 28.05.2020
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