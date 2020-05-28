Beşiktaşlı Enzo Roco'ya talip çıktı! Yeni rotası...
Beşiktaş'a geldiği günden bu yana istenileni veremeyen Enzo Roco için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. 2021 yazında siyah beyazlılarla sözleşmesi sona erecek savunmacı için ülkesi Şili'den talip çıktığı yazıldı. İşte o gelişme... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Beşiktaş'ın 2018-19 sezonunda CD Cruz Azul'dan kadrosuna dahil ettiği Enzo Roco için ülkesi Şili'den önemli bir transfer iddiası geldi.
Encancha.cl adlı internet sitesinin konu ile ilgili aktardığı haber şu şekilde;
"Enzo Roco'nun Colo Colo'nun radarında olduğu iddia ediliyor.
2021 Haziran ayında Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek Enzo Roco'nun, Colo Colo'nun yörüngesinde olduğu belirtildi.
Edinilen bilgilere göre, Avrasya kulübünde oynayan savunmacıya transferde ilgi gösterecek tek kulüp Colo Colo.
Öte yandan Club Deportivo Universidad Catolica da oyuncuyla ilgileniyordu ancak, Türkiye'den Şili'ye transferinin zor olduğunu biliyorlar. Çünkü Roco, kendini gösterebilmek için 1 sezon daha kulübünde kalmak istiyor.
ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA NETLEŞECEK
Öte yandan Roco'nun, geleceğine ilişkin son kararını önümüzdeki haftalarda alacağı ifade edildi."
- 28.05.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaşlı Enzo Roco'ya talip çıktı! Yeni rotası... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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