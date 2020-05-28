Beşiktaşlı Enzo Roco'ya talip çıktı! Yeni rotası...

Beşiktaş'ın 2018-19 sezonunda CD Cruz Azul'dan kadrosuna dahil ettiği Enzo Roco için ülkesi Şili'den önemli bir transfer iddiası geldi.

Encancha.cl adlı internet sitesinin konu ile ilgili aktardığı haber şu şekilde;

"Enzo Roco'nun Colo Colo'nun radarında olduğu iddia ediliyor.

2021 Haziran ayında Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek Enzo Roco'nun, Colo Colo'nun yörüngesinde olduğu belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, Avrasya kulübünde oynayan savunmacıya transferde ilgi gösterecek tek kulüp Colo Colo.

Öte yandan Club Deportivo Universidad Catolica da oyuncuyla ilgileniyordu ancak, Türkiye'den Şili'ye transferinin zor olduğunu biliyorlar. Çünkü Roco, kendini gösterebilmek için 1 sezon daha kulübünde kalmak istiyor.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA NETLEŞECEK

Öte yandan Roco'nun, geleceğine ilişkin son kararını önümüzdeki haftalarda alacağı ifade edildi."