Fenerbahçe'yi şoke eden detay! Beşiktaş ve Galatasaray...

Listede, geçtiğimiz yıla göre işletme oranı yüzdesel olarak en fazla artan kulüp ise Galatasaray oldu. Sarı kırmızılı kulüp %49'luk büyümeyle işletme değeri alanında 32 elit takım arasında zirvede yer aldı. Beşiktaş ise geçtiğimiz yıla göre değerinde %19 kayıp yaşadı.