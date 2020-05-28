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Fenerbahçe'yi şoke eden detay! Beşiktaş ve Galatasaray...
Futbol araştırma kurumu KPMG'nin son raporunda flaş detay... Avrupa'nın elit 32 kulübünün yer aldığı listede Beşiktaş ve Galatasaray yer alırken, Fenerbahçe kötü bir sürprizle karşı karşıya kaldı. İşte detaylar...
28 Mayıs 2020 Perşembe 15:20
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Avrupa'da mücadele eden 32 elit kulübün karlılık, popülerlik, sportif potansiyel, yayın hakları ve stadyumları gibi parametreleri inceleyerek yaklaşık piyasa değerlerinin belirlendiği araştırmada bu yıl Türkiye'den Galatasaray ile Beşiktaş yer aldı.
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Yayınlanan raporda Galatasaray 366 milyon Euro'luk değeriyle 27. sırada yer aldı. Beşiktaş ise 310 milyon Euro'luk değeriyle 31. sırada kendine yer buldu.
Listede, geçtiğimiz yıla göre işletme oranı yüzdesel olarak en fazla artan kulüp ise Galatasaray oldu. Sarı kırmızılı kulüp %49'luk büyümeyle işletme değeri alanında 32 elit takım arasında zirvede yer aldı. Beşiktaş ise geçtiğimiz yıla göre değerinde %19 kayıp yaşadı.
KPMG'nin yayınladığı raporda listenin başında 3 milyar 478 milyon Euro'luk değeriyle Real Madrid yer alırken, Manchester United 3 milyar 342 milyon Euro ile ikinci sırada yer aldı.