Beşiktaş ve Fenerbahçe'den dev proje! Dolu tribünlere karşı oynayacaklar

12 Haziran'da başlayacak Süper Lig'in kalan 8 haftasının seyircisiz oynanacağı açıklanmıştı. Tribün gelirlerinden mahrum kalacak Beşiktaş, bu kapsamda 'Ruhumuz Yeter' projesini hayata geçirdiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:



"Kulübümüz, Futbol A Takımımızın Covid-19 salgını nedeniyle seyircisiz oynayacağı dört iç saha mücadelesi için, 'Ruhumuz Yeter' sloganıyla karton taraftar projesi başlattı.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen Süper Lig'in daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran'da başlayacağını ve kalan maçların seyircisiz oynanacağını açıkladı.



Kulübümüz, Vodafone Park'ta seyircisiz oynanacak; Antalyaspor, Konyaspor, Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçları için 'Ruhumuz Yeter' sloganı ile karton taraftar projesini hayata geçirdi.



Proje kapsamında, ruhumuzyeter.bjk.com.tr/ adresinden kayıt yapan taraftarlarımızın fotoğraflarının yer aldığı karton maketler, Beşiktaşımızın Vodafone Park'ta oynayacağı maçlarda tribünlerindeki yerini alacak. 'Ruhumuz Yeter' kampanyası ile Vodafone Park'ta oynanacak maçlarda karton maketinin tribünde yer almasını isteyen taraftarlarımız, ruhumuzyeter.bjk.com.tr üzerinden bilgilerini ve fotoğraflarını yükleyerek kayıt yaptırabilecek. Kampanyaya katılım ücreti, 129 TL olarak belirlendi.



'Ruhumuz Yeter' diyen Büyük Beşiktaş Taraftarı'nı Kulübümüzün başlattığı taraftar maketi projesine destek olmaya davet ediyoruz."

Fenerbahçe ise bu kapsamda #SevdikSeniHerŞeydenÇok projesini hayata geçirdiğini duyurdu.

Sarı lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

Bugüne Dek Bizi Hiçbir Şey Ayıramadı, Kavuşma Zamanımız Geldi! Tüm detaylar sevdiksenifenerbahce.org adresinde taraftarlarımızı bekliyor!



Fedakar Sağlık Çalışanlarımız ile her zaman ve her yerde 'Sevdik Seni Her Şeyden Çok' Diye Haykıran Taraftarımız, Tribünde Takımımızın Yanında!



Tüm dünya ile birlikte içerisinden geçmekte olduğumuz Koronavirüs sürecinde evlerimizde, ailemizden, sevdiklerimizden, büyüklerimizden ayrı kaldık, birbirimizi özledik, hepimizin sağlığı için kurallara uyduk, uymaya da devam edeceğiz!



Bu süreçte ayrı kaldığımız bir şey daha vardı ki o olmazsa olmazımız, hayatımızın gerçeği, inancımız, umudumuz, aidiyetimiz Fenerbahçe'mizdi!



Şimdi kavuşma zamanı geldi!



Bitmez tükenmez sevgiyle her zaman ve her yerde yanında olduğumuz Takımımızla buluşmak, çıkacağı her maçta yine yanında olmak için geri sayım başladı.



Şimdi daha yüksek sesle "Sevdik Seni Her Şeyden Çok" demek, Fenerbahçe'yi çıkacağı hiçbir maçta yalnız bırakmamak için seni bekliyoruz. sevdikseni.fenerbahce.org adresinden sen de hemen katıl, tribünde yerini al!



Bizi bugüne dek hiçbir şey ayıramadı, koronavirüs de ayıramayacak; #SevdikSeniHerşeydenÇok diyen taraftarımızla Kadıköy'de tribünler Çubuklu aşkıyla dolacak!



Evimizin bir tribünü de bu süreçte tüm risklere rağmen en ön safta yer alan, gecesini gündüzlerine katarak çalışan, ailelerinden ayrı kalan, fedakar kahramanlarımız, eşsiz emekçilerimiz olan sağlık çalışanlarımız için ayrıldı! Ayrıca Üyelerimiz ve futbol kombine sahiplerimiz de bu uygulamadan özel indirimle yararlanabilecek. Kampanyamıza katılan taraftarlarımız, sevdikseni.fenerbahce.org üzerinden, tribüne yerleştirilen fotoğraflarını görüntüleyip #SevdikSeniHerŞeydenÇok etiketiyle sosyal medya hesaplarından da paylaşabilecekler.



Fenerbahçemize destek vermek için Çubuklu'nu giy, sen de tribünlerde yerini al!