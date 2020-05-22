Gökhan Töre Beşiktaş'a dönecek mi? Resmi transfer açıklaması - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
22 Mayıs 2020, Cuma
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'a dönecek mi? Resmi açıklaması

Gökhan Töre Beşiktaş'a dönecek mi? Resmi transfer açıklaması

ekiplerinden 'ta önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör 'ın 'dan Bifouma ve 'yi transfer etmek istediği iddia edilmişti. Konuyla ilgili olarak sarı-siyahlı kulübün başkanı 'ten açıklama geldi.

'ın gündeminde olduğu iddia edilen Btc Turk 'da forma giyen Thievy Bifouma ve hakkında resmi açıklama geldi.

Ajansspor'a konuşan Btc Turk Yeni Malatyaspor Başkanı , kaleci ile yollarını ayırdıklarını söyleyerek, "Ufuk Ceylan devre arasında 'ye gitmek istemişti. O dönem Ufuk'un transferine izin vermemiştik, kırgınlığı vardı. Ufuk'a müsaade ettik ve yollarımız ayrıldı." dedi.

GÖKHAN TÖRE VE BIFOUMA AÇIKLAMASI!
Adil Gevrek: Bifouma ve Gökhan Töre ile alakalı bir şey yok. İki futbolcu ile ilgili Beşiktaş haberlerini basından takip ettim. Transferi sezon bitince oturur, konuşuruz.

Gökhan Töre'nin sözleşmesinde opsiyon var. çok iyi bir insan ve çok iyi bir hoca. Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta başarılı olacaktır. Sergen Yalçın çok zor bir dönemde göreve geldi ama başarılı olacaktır." ifadelerini kullandı.


  1. 22.05.2020
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