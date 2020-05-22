Gökhan Töre Beşiktaş'a dönecek mi? Resmi transfer açıklaması
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın Yeni Malatyaspor'dan Bifouma ve Gökhan Töre'yi transfer etmek istediği iddia edilmişti. Konuyla ilgili olarak sarı-siyahlı kulübün başkanı Adil Gevrek'ten açıklama geldi.
Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Btc Turk Yeni Malatyaspor'da forma giyen Thievy Bifouma ve Gökhan Töre hakkında resmi açıklama geldi.
Ajansspor'a konuşan Btc Turk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, kaleci Ufuk Ceylan ile yollarını ayırdıklarını söyleyerek, "Ufuk Ceylan devre arasında Göztepe'ye gitmek istemişti. O dönem Ufuk'un transferine izin vermemiştik, kırgınlığı vardı. Ufuk'a müsaade ettik ve yollarımız ayrıldı." dedi.
GÖKHAN TÖRE VE BIFOUMA AÇIKLAMASI!
Adil Gevrek: Bifouma ve Gökhan Töre ile alakalı bir şey yok. İki futbolcu ile ilgili Beşiktaş haberlerini basından takip ettim. Transferi sezon bitince oturur, konuşuruz.
Gökhan Töre'nin sözleşmesinde opsiyon var. Sergen Yalçın çok iyi bir insan ve çok iyi bir hoca. Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta başarılı olacaktır. Sergen Yalçın çok zor bir dönemde göreve geldi ama başarılı olacaktır." ifadelerini kullandı.
- 22.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Gökhan Töre Beşiktaş'a dönecek mi? Resmi transfer açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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