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22 Mayıs 2020, Cuma
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'ta depremi! ...

Beşiktaş'ta Caner Erkin depremi! Fenerbahçe...

Corona virüsü salgını sonrası yaşanan kriz nedeniyle oyuncu maaşlarında indirime giden 'ın yıllık 2 milyon euro kazanan 'e 850 bin euro teklif etmesi, ipleri kopma noktasına getirdi. Erkin, sezonunda 'nin yolunu tutabilir...

yönetiminin yıllık 850 bin Euro önerdiği , bu teklifi yeterli bulmuyor. 32 yaşındaki futbolcunun bu rakamda ciddi bir iyileştirme olmadığı takdirde Siyah-Beyazlı kulüpten kopması bekleniyor.

Takvim'in haberine göre; Mevcut sözleşmesinde Beşiktaş'tan bonuslarla yıllık 2 milyon Euro kazanan yıldız futbolcu için eski kulübü 'nin de devrede olduğu biliniyor. Siyah-Beyazlı yönetimle şu ana kadar yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayamayan Caner'e Sarı-Lacivertliler'in daha yüksek bir ücret sunması bekleniyor.

Beşiktaş yıllık 850 bin Euro'luk teklifinde ısrarcı olduğu takdirde 32 yaşındaki oyuncu için tüm yollar Fenerbahçe'ye çıkıyor.

  1. 22.05.2020
  2. Güncelleme: 22.05.2020 12:06
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