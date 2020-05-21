Beşiktaş'ın eski yıldızı Quaresma geri dönmek istiyor
Beşiktaş yönetimi ile anlaşmazlığa düştükten sonra takımdan ayrılarak Kasımpaşa'nın yolunu tutan Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, siyah-beyazlılara geri dönmek istiyor. Tecrübeli futbolcunun yönetimin tüm şartlarını kabul edeceği öğrenildi.
İlk olarak 2010 yılında Beşiktaşlı taraftarların yoğun isteği üzerine siyah-beyazlılara transfer olan Ricardo Quaresma, 3 yıl sonra ise takımdan ayrılmıştı.
Bu süreçte Al Ahli ve Porto formaları giyen Portekizli futbolcu, 2015 yılında ise ikinci kez siyah-beyazlı formayı giymişti. Beşiktaş'taki ikinci döneminde 2 lig şampiyonluğu yaşayan 36 yaşındaki futbolcu, bu sezon devre arası transfer döneminde ise Kartal ile yollarını ayırmıştı.
YÖNETİMLE ARASI AÇIK AYRILMIŞTI
Kulübün kendisinden alacaklarını ertelemesini istemesine olumsuz yanıt veren Quaresma'nın, bu nedenle takımdan ayrılırken yönetimle arasının açıldığı biliniyordu.
Ancak futbol hayatına Beşiktaş forması altında nokta koymak istediği öğrenilen Portekizli yıldızın, siyah-beyazlılara geri dönmeyi planladığı ve yönetimin tüm şartlarını kabul edeceği öğrenildi.
BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ SICAK BAKMIYOR
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Kartal'da ise yönetimin, hem daha önceki davranışı hem de yaşı nedeniyle Quaresma transferine sıcak bakmadığı belirtildi.
BEŞİKTAŞ FORMASIYLA 227 MAÇA ÇIKTI
2 dönem top koşturduğu Beşiktaş'ta toplam 227 maçta görev alan Portekizli yıldız; siyah-beyazlılara bu karşılaşmalarda 38 gol, 78 asistlik katkıda bulunmuştu.
- 21.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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