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21 Mayıs 2020, Perşembe
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'ın eski yıldızı Quaresma geri dönmek istiyor

Beşiktaş'ın eski yıldızı Quaresma geri dönmek istiyor

yönetimi ile anlaşmazlığa düştükten sonra takımdan ayrılarak 'nın yolunu tutan Portekizli futbolcu , siyah-beyazlılara geri dönmek istiyor. Tecrübeli futbolcunun yönetimin tüm şartlarını kabul edeceği öğrenildi.

İlk olarak 2010 yılında Beşiktaşlı taraftarların yoğun isteği üzerine siyah-beyazlılara olan , 3 yıl sonra ise takımdan ayrılmıştı.

Bu süreçte Al Ahli ve Porto formaları giyen Portekizli futbolcu, 2015 yılında ise ikinci kez siyah-beyazlı formayı giymişti. 'taki ikinci döneminde 2 lig şampiyonluğu yaşayan 36 yaşındaki futbolcu, bu sezon devre arası transfer döneminde ise ile yollarını ayırmıştı.

YÖNETİMLE ARASI AÇIK AYRILMIŞTI

Kulübün kendisinden alacaklarını ertelemesini istemesine olumsuz yanıt veren Quaresma'nın, bu nedenle takımdan ayrılırken yönetimle arasının açıldığı biliniyordu.

Ancak futbol hayatına Beşiktaş forması altında nokta koymak istediği öğrenilen Portekizli yıldızın, siyah-beyazlılara geri dönmeyi planladığı ve yönetimin tüm şartlarını kabul edeceği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ SICAK BAKMIYOR

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Kartal'da ise yönetimin, hem daha önceki davranışı hem de yaşı nedeniyle Quaresma transferine sıcak bakmadığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ FORMASIYLA 227 MAÇA ÇIKTI

2 dönem top koşturduğu Beşiktaş'ta toplam 227 maçta görev alan Portekizli yıldız; siyah-beyazlılara bu karşılaşmalarda 38 gol, 78 asistlik katkıda bulunmuştu.

  1. 21.05.2020
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