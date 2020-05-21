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Fenerbahçe'nin gözdesine Beşiktaş'tan transfer atağı! Dev golcü...
Fenerbahçe'nin gözdesine Beşiktaş'tan transfer atağı! Dev golcü...
Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Fenerbahçe ve Beşiktaş, transfer için çalışmalarını sürdürüyor. Tüm dünyada yaşanan pandemi nedeniyle kulüpler, mali anlamda büyük zorluk çekerken, önceliklerini bonservissiz veya düşük maliyetli oyunculara veriyorlar. Bu bağlamda İstanbul'un iki devi, Türkiye'den ve dünyadan birçok isimle temasa geçerken, bu kez aynı isim için transfer savaşına girdiler. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
21 Mayıs 2020 Perşembe 13:55
Güncelleme: 21.05.2020 14:09
Süper Lig'in iki dev kulübü Fenerbahçe ve Beşiktaş amansız bir transfer yarışına girdi...
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Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle yaşanan mali zorlukları göz önünde bulunduran her iki kulüp de, önceliğini bonservissiz veya düşük miktarda kadrosuna katabileceği oyunculara veriyor.
Bu bağlamda Türkiye'den ve dünyadan birçok isimle temasa geçen İstanbul'un iki devinin, amansız bir transfer savaşına başladığı kaydedildi.
Gelecek sezon gol yollarında sorun yaşamak istemeyen Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rotası İspanya oldu...
Grada3.com adlı internet sitesi, konu ile ilgili yaptığı haberde net ifadelere kullanırken, "İstanbul Kalinic'i çağırıyor" başlığını attı.