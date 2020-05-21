Fenerbahçe'nin gözdesine Beşiktaş'tan transfer atağı! Dev golcü... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Mayıs 2020, Perşembe
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Fenerbahçe'nin gözdesine Beşiktaş'tan transfer atağı! Dev golcü...

Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Fenerbahçe ve Beşiktaş, transfer için çalışmalarını sürdürüyor. Tüm dünyada yaşanan pandemi nedeniyle kulüpler, mali anlamda büyük zorluk çekerken, önceliklerini bonservissiz veya düşük maliyetli oyunculara veriyorlar. Bu bağlamda İstanbul'un iki devi, Türkiye'den ve dünyadan birçok isimle temasa geçerken, bu kez aynı isim için transfer savaşına girdiler. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
21 Mayıs 2020 Perşembe 13:55 Güncelleme: 21.05.2020 14:09
Fenerbahçe'nin gözdesine Beşiktaş'tan transfer atağı! Dev golcü...

Süper Lig'in iki dev kulübü Fenerbahçe ve Beşiktaş amansız bir transfer yarışına girdi...

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Fenerbahçe'nin gözdesine Beşiktaş'tan transfer atağı! Dev golcü...

Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle yaşanan mali zorlukları göz önünde bulunduran her iki kulüp de, önceliğini bonservissiz veya düşük miktarda kadrosuna katabileceği oyunculara veriyor.

Fenerbahçe'nin gözdesine Beşiktaş'tan transfer atağı! Dev golcü...

Bu bağlamda Türkiye'den ve dünyadan birçok isimle temasa geçen İstanbul'un iki devinin, amansız bir transfer savaşına başladığı kaydedildi.

Fenerbahçe'nin gözdesine Beşiktaş'tan transfer atağı! Dev golcü...

Gelecek sezon gol yollarında sorun yaşamak istemeyen Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rotası İspanya oldu...

Fenerbahçe'nin gözdesine Beşiktaş'tan transfer atağı! Dev golcü...

Grada3.com adlı internet sitesi, konu ile ilgili yaptığı haberde net ifadelere kullanırken, "İstanbul Kalinic'i çağırıyor" başlığını attı.

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