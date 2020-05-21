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Fenerbahçe'nin gözdesine Beşiktaş'tan transfer atağı! Dev golcü...

Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Fenerbahçe ve Beşiktaş, transfer için çalışmalarını sürdürüyor. Tüm dünyada yaşanan pandemi nedeniyle kulüpler, mali anlamda büyük zorluk çekerken, önceliklerini bonservissiz veya düşük maliyetli oyunculara veriyorlar. Bu bağlamda İstanbul'un iki devi, Türkiye'den ve dünyadan birçok isimle temasa geçerken, bu kez aynı isim için transfer savaşına girdiler. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

21 Mayıs 2020 Perşembe 13:55 Güncelleme: 21.05.2020 14:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





