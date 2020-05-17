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17 Mayıs 2020, Pazar
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'ta kaleci harekatı... 1 numaraya dört aday!

Beşiktaş'ta kaleci harekatı... 1 numaraya dört aday!

’un takımdan ayrılması sonrası kaleci arayan ’ta listede , , Fabri ve Polonyalı Rafa? Gikiewicz yer alıyor. Sinan'ın bonservisinin elinde olması milli eldiveni şu an için bir adım öne çıkarıyor.

'ta yeni sezon için transferde öncelik kaleye verilmiş durumda… Takvim'in haberine göre, 'un gidişinin ardından kaleci arayışlarına hız veren Siyah-Beyazlılar'ın listesinde şimdilik 4 isim öne çıkıyor.

Bu oyuncular Royal Antwerp ile yollarını ayıran milli kaleci , Başakşehirli , bonservisi Fulham'da olan eski Beşiktaşlı Fabri ve Union Berlin'den Rafal Gikiewicz.

ERSİN DESTANOĞLU'NUN PERFORMANSI BELİRLEYİCİ OLACAK

Sinan'ın bonservisinin elinde olması milli eldiveni şu an için bir adım öne çıkarıyor. Polonyalı Gikiewicz de sezon sonu serbest kalacak. Kontratları devam eden Fabri ve Volkan için ise gelişmeler beklenecek. Sezon sonuna kadar kaleyi koruyacak Ersin Destanoğlu'nun performansı teknik heyeti tatmin etmezse iki kaleci birden alınacak.

  1. 17.05.2020
  2. Güncelleme: 17.05.2020 02:10
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