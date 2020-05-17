Beşiktaş'ta kaleci harekatı... 1 numaraya dört aday!
Loris Karius’un takımdan ayrılması sonrası kaleci arayan Beşiktaş’ta listede Sinan Bolat, Volkan Babacan, Fabri ve Polonyalı Rafa? Gikiewicz yer alıyor. Sinan'ın bonservisinin elinde olması milli eldiveni şu an için bir adım öne çıkarıyor.
Beşiktaş'ta yeni sezon için transferde öncelik kaleye verilmiş durumda… Takvim'in haberine göre, Loris Karius'un gidişinin ardından kaleci arayışlarına hız veren Siyah-Beyazlılar'ın listesinde şimdilik 4 isim öne çıkıyor.
Bu oyuncular Royal Antwerp ile yollarını ayıran milli kaleci Sinan Bolat, Başakşehirli Volkan Babacan, bonservisi Fulham'da olan eski Beşiktaşlı Fabri ve Union Berlin'den Rafal Gikiewicz.
ERSİN DESTANOĞLU'NUN PERFORMANSI BELİRLEYİCİ OLACAK
Sinan'ın bonservisinin elinde olması milli eldiveni şu an için bir adım öne çıkarıyor. Polonyalı Gikiewicz de sezon sonu serbest kalacak. Kontratları devam eden Fabri ve Volkan için ise gelişmeler beklenecek. Sezon sonuna kadar kaleyi koruyacak Ersin Destanoğlu'nun performansı teknik heyeti tatmin etmezse iki kaleci birden alınacak.
- 17.05.2020
- Güncelleme: 17.05.2020 02:10
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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