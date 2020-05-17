Beşiktaş'ta kaleci harekatı... 1 numaraya dört aday!

Beşiktaş'ta yeni sezon için transferde öncelik kaleye verilmiş durumda… Takvim'in haberine göre, Loris Karius'un gidişinin ardından kaleci arayışlarına hız veren Siyah-Beyazlılar'ın listesinde şimdilik 4 isim öne çıkıyor.

Bu oyuncular Royal Antwerp ile yollarını ayıran milli kaleci Sinan Bolat, Başakşehirli Volkan Babacan, bonservisi Fulham'da olan eski Beşiktaşlı Fabri ve Union Berlin'den Rafal Gikiewicz.

ERSİN DESTANOĞLU'NUN PERFORMANSI BELİRLEYİCİ OLACAK

Sinan'ın bonservisinin elinde olması milli eldiveni şu an için bir adım öne çıkarıyor. Polonyalı Gikiewicz de sezon sonu serbest kalacak. Kontratları devam eden Fabri ve Volkan için ise gelişmeler beklenecek. Sezon sonuna kadar kaleyi koruyacak Ersin Destanoğlu'nun performansı teknik heyeti tatmin etmezse iki kaleci birden alınacak.