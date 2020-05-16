Beşiktaş'ta Pedro Rebocho'ya flaş talip! Görüşmeler başladı

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Portekizli futbolcu Pedro Rebocho'ya Fransa Ligue 1'den Nantes talip oldu.

O Jogo'da yer alan habere göre; Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'in Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki oyuncu Pedro Rebocho'yu transfer etmek için görüşmelere başladığı belirtildi.

Rebocho'nun sözleşmesi En Avant de Guingamp takımında bulunuyor. Portekizli oyuncunun Beşiktaş ile yapılan sözleşmesinde "20 maç oynarsa 2 milyon 750 bin Euro'luk satın alma opsiyonunun devreye girer" maddesi bulunuyor.

25 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'ta 2 maçta daha sahaya çıkarsa sözleşmesi otomatik olarak uzayacak. Rebocho, siyah-beyazlı takım ile bu sezon 18 maçta forma giydi.