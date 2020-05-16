Beşiktaş'ta Pedro Rebocho'ya flaş talip! Görüşmeler başladı
Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Siyah beyazlılarda kiralık olarak forma giyen Portekizli futbolcu Pedro Rebocho'ya Fransa Ligue 1'den Nantes talip oldu. İşte tüm detaylar ve gelişmeler... | fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER
Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Portekizli futbolcu Pedro Rebocho'ya Fransa Ligue 1'den Nantes talip oldu.
O Jogo'da yer alan habere göre; Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'in Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki oyuncu Pedro Rebocho'yu transfer etmek için görüşmelere başladığı belirtildi.
Rebocho'nun sözleşmesi En Avant de Guingamp takımında bulunuyor. Portekizli oyuncunun Beşiktaş ile yapılan sözleşmesinde "20 maç oynarsa 2 milyon 750 bin Euro'luk satın alma opsiyonunun devreye girer" maddesi bulunuyor.
25 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'ta 2 maçta daha sahaya çıkarsa sözleşmesi otomatik olarak uzayacak. Rebocho, siyah-beyazlı takım ile bu sezon 18 maçta forma giydi.
- 16.05.2020
- Güncelleme: 16.05.2020 19:18
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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