Beşiktaş'ta Pedro Rebocho'ya flaş talip! Görüşmeler başladı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
16 Mayıs 2020, Cumartesi
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'ta 'ya flaş talip! Görüşmeler başladı

Beşiktaş'ta Pedro Rebocho'ya flaş talip! Görüşmeler başladı

'ta flaş gelişmeleri yaşanıyor... Siyah beyazlılarda kiralık olarak forma giyen Portekizli futbolcu 'ya 1'den Nantes talip oldu. İşte tüm detaylar ve gelişmeler... | fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER

'ta kiralık olarak forma giyen Portekizli futbolcu 'ya 1'den Nantes talip oldu.

O Jogo'da yer alan habere göre; Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'in Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki oyuncu Pedro Rebocho'yu etmek için görüşmelere başladığı belirtildi.

Rebocho'nun sözleşmesi En Avant de Guingamp takımında bulunuyor. Portekizli oyuncunun Beşiktaş ile yapılan sözleşmesinde "20 maç oynarsa 2 milyon 750 bin Euro'luk satın alma opsiyonunun devreye girer" maddesi bulunuyor.

25 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'ta 2 maçta daha sahaya çıkarsa sözleşmesi otomatik olarak uzayacak. Rebocho, siyah-beyazlı takım ile bu sezon 18 maçta forma giydi.

  1. 16.05.2020
  2. Güncelleme: 16.05.2020 19:18
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